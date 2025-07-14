Актриса Елена Проклова рассказала RTVI, что народный артист РФ, режиссер Александр Митта, умерший в возрасте 92 лет, был для нее «как второй папа» и научил любить кино. Проклова дебютировала в кино в фильме Митты «Звонят, откройте дверь».

О смерти режиссера 14 июля сообщил его сын. Митта снял такие фильмы, как «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», первый советский фильм-катастрофа «Экипаж» и мини-сериал «Граница. Таёжный роман». Известно, что долгое время постановщик страдал от онкологического заболевания.

«Он для меня был слишком близким и дорогим человеком, поэтому говорить немножко сложно, в воспоминания ударяться — тоже… Я могу только сказать, что я очень благодарна судьбе за встречу с таким человеком», — рассказала артистка.

Проклова отметила, что за очень многое благодарна режиссеру.

«Он для меня и учитель, и как второй папа — он очень многому в этой жизни меня научил. И как к этой жизни относиться, и что в ней ценить. Научил любить творчество, влюбил в кинематограф. <…> Он определял какие-то векторные направления в жизни, знаете, по которым стоит пройти всю жизнь», — добавила она.

Терять человека такого уровня «очень тяжело», подчеркнула Проклова. Актриса добавила, что Митта был талантливым, интеллигентным, высококультурным, образованным и очень «любящим свою страну».