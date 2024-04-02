В центральной части России летом ожидаются резкие смены температуры, россиянам не стоит ожидать устойчивых периодов теплой и сухой погоды, рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В среднем температура воздуха будет близкая к норме и немного превысит ее. Но это не говорит о том, что будет жарко на протяжении всего лета. Лето будет неустойчивым, и периоды относительно теплой погоды будут часто сменяться периодами дождей с грозами и периодами похолодания, потом будут опять периоды теплой погоды и так далее. То есть, по моему мнению, основным словом, которые характеризуют погоду предстоящего лета, опять же в центральной части европейской России, это будет слово неустойчивая погода будет часто и резко меняться», — сказал он.

Говоря о публикациях, посвященным прогнозам о грядущем жарком лете, Леус отметил, что речь идет о климатических изменениях глобального масштаба.

«Некоторые, скажем так, исследователи говорят о том, что лето 2024 года будет теплее, чем рекордное теплое лето 2023 года. При этом они не упоминают или ваши коллеги опускают дальнейшую информацию о том, что речь идет о масштабах всей планеты. Учитывая тенденцию на глобальное потепление, наверное, можно сказать, что в масштабах планеты этот год в целом и предстоящее лето будут теплее, чем в прошлом году. Как это отразится конкретно на погоде какого-то региона нашей страны? Сложно сказать», — пояснил он.

Леус также призвал не ждать, что тепло первых апрельских дней долго продержится в столице.

«То тепло, которое мы с вами наблюдаем в столичном регионе вчера и сегодня — это ни в коей мере не начало лета. Это просто такой редкий всплеск тепла в середине весны, и в ближайшие дни температура вернется к своей климатической норме. И мы еще с вами в Москве увидим и мокрый снег, и заморозки», — предупредил он.