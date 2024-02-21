Телеканал «Известия» предупредил со ссылкой на неназванных синоптиков, что предстоящее лето в России «станет самым жарким за всю историю наблюдений» — с температурой +35°C в Москве и рекордами по всей стране. Это объяснили влиянием на климат теплового явления Эль-Ниньо, вызывающего «погодные аномалии» по всему миру. Что говорят о погоде на лето специалисты главных метеослужб, — в материале RTVI.

Эль-Ниньо — «это очень значимое метеорологическое событие: сначала повышение температуры на востоке экваториальных вод Тихого океана, затем распространение этого тепла на все экваториальные и тропические акватории мирового океана и повышение температуры во внетропических широтах», объясняет Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, научные модели показывают, что с апреля Эль-Ниньо прекратится — температура воды в низких широтах на востоке Тихого океана начнет понижаться до нормы. Во втором полугодии, по расчетам с высокой вероятностью 60-63%, наступит фаза Ла-Нинья, когда температура, наоборот, будет ниже нормы, говорит он.

Роман Вильфанд, Гидрометцентр

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подтвердил, что феномен Эль-Ниньо, а также парниковые газы повышают среднюю температуру на планете. Также с потеплением климата «существенно увеличивается» количество опасных погодных явлений — длительной жары, интенсивных осадков и т. д.

Но это не значит, что именно в этом году в России будет самое жаркое лето, потому что глобальную температуру нельзя ассоциировать с конкретным местом, подчеркнул Вильфанд. А опасные явления летом можно прогнозировать «в лучшем случае за двое-трое суток», сказал он.

Он привел в пример, что в центре европейской России никто не почувствовал того, что январь был «самым жарким» по средней глобальной температуре. Более того, в этой части страны было даже на четыре градуса холоднее нормы.

Вильфанд призвал скептически относиться к появляющимся уже сейчас прогнозам на лето, потому что они не могут быть профессиональными. По его словам, первый настоящий летний прогноз, на так называемый вегетационный период, будет выпущен только 20-25 марта.

Михаил Леус, «Фобос»

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус согласился, что в планетарном масштабе лето 2024 года будет теплее предыдущих. Но речь идет о «десятых долях градуса», уточнил он.

Леус назвал беспочвенными попытки спрогнозировать небывалую жару в России через феномен Эль-Ниньо. Он пояснил, что Россия находится довольно далеко от той части океана, где происходят эти процессы, они влияют на погоду в стране лишь опосредованно, и к тому же вскоре Эль-Ниньо сойдет на нет.

По словам Леуса, жителям центральной России не стоит надеяться на «однотипное» лето.

«Оно с большой долей вероятности продолжит тенденции зимы — мы увидим частые и довольно резкие смены погоды, будут то теплые периоды, то периоды холодных вторжений, причем и в том, и в другом случае отклонения температуры от нормы будут довольно значительными. Ну а средний температурный фон за сезон окажется либо близким к норме, либо с небольшим положительным отклонением — не более 1°C», — сообщил Леус.

Продолжительных дождей летом не ожидается — будут скорее короткие, интенсивные ливни, считает Леус. При этом осадков за сезон может быть в целом выше нормы, добавил он.

Марина Макарова, Гидрометцентр

Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова не исключает, что предстоящее лето может стать самым жарким, поскольку весь год обещает быть теплым, пишет «Русский пионер».

По словам метеоролога, в России также может стать аномально жарко под влиянием сильных ветров с Востока, которые летом приносят обширный антициклон. Такие антициклоны иногда могут оставаться на месте больше месяца, сказала она.

Что касается влияния Эль-Ниньо, то ему в небольшой степени могут быть подвержены самые ближние к нему регионы — Дальний Восток, Приморский край, Сахалинская область, Камчатка и Хабаровский край, перечислила Макарова.

Александр Шувалов, «Метео»

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов обратил внимание, что в прогнозе рекордно жаркого лета в России нет ссылок на источники информации. По его мнению, «достоверность этих прогнозов едва ли превышает уровень случайности».

«Речь идет о глобальной температуре летнего сезона для северного полушария. Эта температура может отличаться от абсолютного максимума на десятые доли, и это не будет очень заметно для рядового жителя. <…> Говорить о том, что локализация волн тепла будет именно на русской равнине, пока нет никаких оснований», — сказал Шувалов MSK1.ru.

Евгений Тишковец, «Фобос»

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец опроверг прогнозы о том, что предстоящее лето в России будет самым жарким в истории.

«Чушь собачья. А горе-климатолога к стенке за распространение ложной информации», — передала его реакцию «Москва 24».

Издание напомнило, что прошлое лето 2023 года тоже прогнозировали как «самое жаркое в истории» и тогда Тишковец отреагировал точно так же. На самом деле по итогам наблюдений лето-2023 стало третьим по уровню жары с появления регулярной летописи в 1891 году. Жарче было летом 2021-го и 2016 года.