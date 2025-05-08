В день Победы 9 мая в Москве будет облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Максимальная температура воздуха не превысит +11 градуса. Об этом в своем телеграм-канале написал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ночь на 9 мая осадки маловероятны. В Москве похолодает до 0…+3 градуса, а в Подмосковье местами будут заморозки до -1, уточнил он.

Как рассказал Тишковец, 9 мая ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть западный 4-9 м/с.

«Температура воздуха на начало военного парада +5…+8, днем +9…+12, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы и соответствует многолетним показателям апреля», — сообщил Тишковец.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RTVI, что в День Победы в Москве будет с утра малооблачно и ясно. Температура с восходом солнца начнет быстро подниматься, но к полудню облаков будет становиться все больше, и во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.