Вице-президент США Камала Харрис готова при необходимости исполнять обязанности главы государства. Такое заявление она сделала в интервью The Wall Street Jorunal (WSJ) после того, как ей напомнили об обеспокоенности американцев возрастом действующего президента Джо Байдена и спросили, придется ли ей убеждать избирателей в готовности возглавить страну, если это потребуется.

«Я готова выполнять обязанности. В этом нет никаких сомнений», — ответила Харрис.

По ее мнению, любой, кому доводилось видеть ее за работой, уверен в ее способности руководить.

Издание отмечает, что сейчас разговоры о возможной замене Байдена на Харрис обсуждаются довольно открыто. В последнее время Харрис выполняет все больше публичных обязанностей главы государства, пишет WSJ. Она, в частности, была назначена ответственной за новое управление Белого дома по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Также вице-президент задействована в работе по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В 2022 году в связанном с Байденом аналитическом центре Penn Biden Center были обнаружены секретные документы времен его работы на посту вице-президента (в 2009—2017 годы). По закону он должен был сдать их в Национальный архив после ухода с должности. В январе 2023 года нашли еще партию засекреченных материалов в доме Байдена в Уилмингтоне. Сам Байден уверен в том, что несущественно нарушил протокол.

В начале февраля спецпрокурор Роберт Гур, который занимался расследованием дела о хранении Байденом секретных документов, принял решение не предъявлять обвинения президенту США, передавал CNN. В частности, прокуратура посчитала, что действия американского лидера будут восприняты присяжными как поступки пожилого человека с плохой памятью.

Из отчета Гура следует, что у Байдена наблюдались частые провалы в памяти во время беседы со следователями, в том числе он не мог вспомнить, когда умер его сын Бо (он умер от рака в мае 2015 года), когда именно Байден был вице-президентом, а также не мог вспомнить детали дебатов по Афганистану, которые казались ему очень важными.

Президент США, комментируя доклад прокурора, заявил, что с памятью у него все в порядке.

«Я действую из лучших побуждений, я пожилой человек, и я знаю, какого черта я делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги. Взгляните на то, что я сделал с тех пор, как стал президентом»,— сказал Байден во время неанонсированного выступления в Белом доме.

Сразу после этого он назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.