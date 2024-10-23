Беспилотник шиитской группировки «Хезболла», запущенный с территории Ливана по резиденции премьер-министра Израилья Биньямина Нетаньяху 19 октября, нанес удар по окну спальни главы государства. Об этом сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

По словам собеседника Kan, беспилотник совершил прямой удар по резиденции в Кейсарии и нанес зданию существенный ущерб, однако атаку удалось смягчить благодаря тому, что окна в резиденции Нетаньяху были бронированными. Сам премьер с супругой отсутствовали в здании в момент нападения. Радиостанция отмечает, что всего было запущено три летательных аппарата, однако два других удалось перехватить в воздухе.

Представитель «Хезболлы» Мохаммед Афиф заявил, что его организация берет на себя «полную и исключительную ответственность» за проведенную атаку на здание в Кейсарии, а самого Нетаньяху назвал «военным преступником и лидером сионистского фашизма», писало агентство Anadolu.

Он также выдвинул против Израиля обвинения в нарушении правил ведения войны, назвал нападение беспилотника следствием подобного отношения и обратился к США с призывом отказаться от помощи Израилю.

Позднее дипломатический источник пообещал изданию The Jerusalem Post, что Израиль планирует дать ответ за попытку покушения на премьера. Он также отметил, что в качестве силы, несущей ответственность за проведенную атаку, рассматривается Иран ввиду продолжающейся поддержки «Хезболлы».

Сам Нетаньяху также обвинил в неудавшемся покушении Иран и назвал действия его властей «горькой ошибкой» и пообещал, что попытки нанести ущерб жителям страны будет иметь высокую цену, а также пообещал ликвидировать террористов, освободить заложников, находящихся в Газе и восстановить безопасность во всем регионе.