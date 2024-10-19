Израильские военные заявили, что в субботу «Хезболла» выпустила десятки ракет и несколько беспилотников по северному Израилю, убив одного человека, и направила дрон на летнюю резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства.

«Хезболла» заявила об 11 ракетных атаках по Израилю с ночи до полудня 19 октября. По данным израильской полиции, некоторые ракеты были перехвачены, но одна попала в жилой дом, жилец которого погиб. Еще девять человек в разных населенных пунктах получили ранения.

Представитель офиса Нетаньяху заявил, что премьер-министр во время атаки беспилотника не был рядом со своей резиденцией в Кесарии, и в результате никто не пострадал. Местный житель рассказал израильскому телеканалу N12 News, что над городом были слышны звуки вертолетов, прежде чем на улице раздался сильный взрыв.

Reuters отмечает, что эскалация конфликта между Израилем, ХАМАСом и «Хезболлой» произошла после убийства лидера палестинских боевиков Яхьи Синвара, которого в Тель-Авиве называют организатором нападения боевиков на израильские приграничные территории 7 октября 2023 года и захвата заложников.

ЦАХАЛ также наносит удары по Джабалии — крупнейшему из восьми исторических лагерей беженцев в секторе Газа, — утверждая, что таким образом пытается помешать перегруппировке боевиков ХАМАС.

Представители органов здравоохранения сектора Газа утверждают, что в результате израильских ударов погибли по меньшей мере 11 человек в лагере беженцев Аль-Магази и как минимум семь человек в лагере Шати в самой Газе. Еще два пациента скончались в палестинской больнице из-за отключения электроснабжения и отсутствия медикаментов, а в клинике Камал Адван погибла медсестра, уточнили чиновники.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара вблизи Джунии — города с преимущественно христианским населением, расположенного к северу от Бейрута. Это первая подобная атака в этом районе.

В общей сложности, по данным ливанского Минздрава, в стране после обострения конфликта погибли около 2,4 тысячи человек, большинство были убиты в течение последнего месяца. Израильские власти сообщили, что на севере страны и Голанских высотах погибло 59 человек.