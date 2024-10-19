Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано для обмена на израильских пленных в качестве «разменной монеты», сообщает CNN со ссылкой на источники. Сейчас останки руководителя палестинской радикальной группировки, который был убит ЦАХАЛ 16 октября, находятся «в секретном месте» в Израиле.

Сейчас у ХАМАС, сообщает телеканал, более 100 израильских заложников, их освобождение — одна из приоритетных целей для Иерусалима. По словам одного из источников CNN, израильские власти сейчас обдумывают, как «быстро оказать давление» на ХАМАС, чтобы он их отпустил.

«Если ХАМАС хочет обменять его [Синвара] останки на израильтян, мертвых или живых, то это нормально», — заявил он.

По информации собеседников CNN, тело Синвара, скорее всего, будет рассматриваться как «разменная монета», а обмен на заложников, вероятно, станет единственным способом вернуть останки лидера ХАМАС в сектор Газа.

«В противном случае его передачи не произойдет», — сказал источник.

Израиль, по информации собеседников CNN, не исключает, что возвращение останков Синвара в сектор Газа может «сплотить сторонников ХАМАСА», а место его захоронения — стать «святыней для последователей».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Ицхак Герцог в пятницу, 18 октября, провели совещание, на котором обсуждалось «значительное окно возможностей», которое открывает убийство Синвара для возвращения заложников.

Ранее Нетаньяху призвал членов ХАМАС, удерживающих заложников, сложить оружие и вернуть пленных, пообещав, что в этом случае их оставят в живых.

Подробности гибели лидера ХАМАС

Кроме того, CNN со ссылкой на главного патологоанатома израильского Национального центра судебной медицины в Тель-Авиве Чена Кугеля пишет, что в черепе Синвара нашли пулю, а в его теле было множество осколков.

Представитель ЦАХАЛ заявил телеканалу, что около помещения, где был Синвара, завязался бой, во время которого танк выстрелил по зданию. О выстреле в голову не сообщалось.

Кугель сказал, что уверен в том, что причиной смерти Синвара, несмотря на следы от ракетного удара, стал выстрел в голову, а убили его ближе к вечеру 16 октября. Свои выводы он сделал до публикации ЦАХАЛ. Тело лидера ХАМАС доставили патологоанатому вечером 17 октября.

Израильская армия сообщила о гибели Синвара в четверг, 17 октября. Эти данные подтвердил глава израильского МИД Исраэль Кац, который отметил, что Синвар «спланировал и осуществил» нападение на Израиль 7 октября 2023 года. По данным The Times of Israel, Синвар был убит в секторе Газа еще 16 октября.

О погибших в секторе Газа

По данным Минздрава частично признанной Палестины, в общей сложности с 8 октября 2023 года погибли 42,5 тыс. человек, еще 99,5 тыс. получили различные ранения. По данным ООН, по меньшей мере 1,9 млн из 2,2 млн палестинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети X смерть Синвара «болезненной» потерей и пообещал, что борьба с Израилем продолжится. По его словам, «для лидера ХАМАС любая участь, кроме мученической, была бы недостойной».