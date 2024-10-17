В Израиле проверяют информацию о том, что в ходе операции его военных в секторе Газа мог быть убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службы безопасности страны (известна как Шин-Бет или Шабак).

Яхья Синвар — один из основателей боевого крыла ХАМАС — провел в израильских тюрьмах более 22 лет и вышел на свободу в 2011 году в результате обмена. В августе этого года он стал новым главой политбюро ХАМАС, после того как его предшественник на этом посту Исмаил Хания был убит в Тегеране. Власти Израиля считают Синвара одним из главных организаторов атаки на эту страну 7 октября 2023 года, когда погибли около 1,2 тысячи человек и более 250 оказались в заложниках.

«В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля проверяет возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена», — сказано в сообщении израильской армии.

Там отмечено, что в здании, где были убиты боевики, не обнаружено признаков присутствия заложников. Военные обещали предоставить позже сообщить подробности.

В ЦАХАЛ «с высокой долей вероятности» считают, что [одним из убитых] является Синвар, «все признаки указывают на это», написал в соцсети X военный репортер радиостации израильской армии Дорон Кадош.

Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила со ссылкой на источники в службах безопасности страны, что исследование образцов ДНК подтверждает факт ликвидации Синвара. По словам этих источников, ускорить установление его личности помогло то, что он в прошлом содержался в израильских тюрьмах, передает ТАСС.

Убили «случайно»

The Times of Israel пишет со ссылкой на местные СМИ, что Синвар не был целью операции военных в секторе Газа, и те даже не знали, что он мог находиться в здании. По данным газеты, удар был нанесен в среду, 16 октября.

«Военные заметили, как несколько боевиков вошли в здание, и был отдан приказ нанести по нему удар, в результате которого строение частично обрушилось. Только после того, как израильские солдаты прибыли для осмотра ущерба, они поняли, что один из троих убитых террористов очень похож на Синвара», — говорится в публикации.

Радио Kan также сообщило, что лидер ХАМАС был убит «случайно», а не в результате сбора разведданных. По данным радиостанции, которую цитирует The Guardian, при убитых было «много наличных денег и поддельные удостоверения личности».

Источник вещающего из Дубая телеканала Sky News Arabia также сообщил о гибели Синвара, утверждая, что это произошло в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа.

Синвар — один из самых разыскиваемых Израилем лиц. Утверждалось, что он скрывается от обнаружения в лабиринте туннелей, которые ХАМАС построил под Газой, и что он якобы находится в окружении израильских заложников.