Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель своего лидера Яхьи Синвара. Как передает телеканал Al Jazeera, с заявлением о смерти Синвара выступил замглавы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.

Он назвал назвал Синвара «стойким, храбрым и бесстрашным», заявив, что тот «пожертвовал своей жизнью ради дела нашего освобождения».

«Он встретил свой конец храбро, с высоко поднятой головой, сжимая в руках свое огнестрельное оружие, стреляя до последнего вздоха, до последнего мгновения своей жизни», — сказал аль-Хайя.

Яхья Синвар — один из основателей боевого крыла ХАМАС — провел в израильских тюрьмах более 22 лет и вышел на свободу в 2011 году в результате обмена. В августе этого года он стал новым главой политбюро ХАМАС, после того как его предшественник на этом посту Исмаил Хания был убит в Тегеране. Власти Израиля называют Синвара одним из главных организаторов атаки на эту страну 7 октября 2023 года.

Израильская армия сообщила о гибели Синвара в четверг, 17 октября. Эти данные подтвердил глава израильского МИД Исраэль Кац, который отметил, что Синвар «спланировал и осуществил» нападение на Израиль 7 октября 2023 года. По данным The Times of Israel, Синвар был убит в секторе Газа еще 16 октября.

Как был убит Синвар

Газета The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на неназванных израильских чиновников, что израильские военные не ожидали найти среди тел убитых боевиков в секторе Газа тело Синвара.

По сообщению издания, 16 октября израильские военные вступили в перестрелку с представителями ХАМАС во время патрулирования территории на юге Газы. После этого израильская сторона, используя БПЛА, уничтожила часть здания, где укрылись несколько боевиков.

Когда пыль рассеялась и военные начали обыскивать здание, то обнаружили тело человека, «поразительно» похожего на Яхью Синвара. Позже было подтверждено, что ликвидированным боевиком был лидер ХАМАС.

Как отмечает NYT, Синвар скрывался от израильских сил на протяжении более года после того, как 7 октября прошлого года боевики ХАМАС атаковали Израиль. Многие полагали, что Синвар скрывается под землей в Газе в окружении израильских заложников.

Ранее о том, что Синвар был убит «случайно», писала и The Times of Israel. Газета также отмечала, что Синвар не был целью операции военных в секторе Газа: те даже не знали, что он мог находиться в здании, по которому был нанесен удар.

Представитель армии Израиля Анна Уколова сообщила РБК, что Синвар был убит выстрелом снаряда. По ее словам, во время операции израильские военные обнаружили трех террористов. После перестрелки Синвар «ушел в другой дом, его засекли дроном и выстрелили в дом снарядом», отметила Уколова. Обнаружив тело Синвара, военные «поняли, что это он».

Президент США Джо Байден в свете гибели Синвара заявил, что американская разведка по его распоряжению помогала Израилю отследить местонахождение главы ХАМАС. По словам Байдена, США видели в деятельности Синвара «серьезное препятствие» на пути к миру на Ближнем Востоке. Байден сравнил убийство Синвара с устранением Усамы Бен Ладена в 2011 году.