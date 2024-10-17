Разведка США по распоряжению президента страны Джо Байдена помогала Израилю отследить местонахождение главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара, об убийстве которого 17 октября сообщили израильские власти. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.

По словам Байдена, после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года он поручил «сотрудникам спецназа и нашим специалистам по разведке работать бок о бок с их израильскими коллегами, чтобы помочь найти и выследить Синвара и других лидеров ХАМАС, скрывающихся в Газе».

«С помощью нашей разведки Армия обороны Израиля неустанно преследовала лидеров ХАМАС, выгоняя их из укрытий и заставляя бежать», — заявил он.

По словам Байдена, США видели в деятельности Синвара «серьезное препятствие» на пути к миру на Ближнем Востоке. «Этого препятствия больше нет. Но нам еще многое предстоит сделать», — говорится в заявлении.

Байден сравнил убийство Синвара с устранением Усамы Бен Ладена в 2011 году.

«Тесты ДНК теперь подтвердили, что Синвар мертв. Это хороший день для Израиля, для Соединенных Штатов и для всего мира», — подчеркнул президент США.

Об убийстве Синвара 17 октября сообщили израильские СМИ, а позже объявил глава израильского МИДа Исраэль Кац. По словам министра, лидер ХАМАС «спланировал и осуществил» нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

«Синвар <…> погиб не как командир, а как человек, который заботился только о себе. Это четкий сигнал всем нашим врагам — ЦАХАЛ доберется до любого, кто попытается причинить вред гражданам Израиля или нашим силам безопасности, и мы предадим вас суду», — подчеркнул Кац.

Газета The Times of Israel писала, что Синвар был убит в результате атаки ЦАХАЛ на сектор Газа 16 октября. По утверждению издания, глава политбюро ХАМАС не был целью израильских военных, и они якобы не знали, что лидер группировки находился в здании, по которому был нанесен удар.

Радио Kan также сообщило, что Синвар был убит «случайно», а не в результате сбора разведданных. Источник Sky News Arabia указывал, что убийство произошло в ходе боестолкновения с израильскими военными в городе Рафах на юге сектора Газа.