Госдума намерена до начала августа принять поправки, обязывающие блогеров с аудиторией не менее 10 тыс. человек сообщать о себе данные в Роскомнадзор (РКН). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи намерен обсудить эти поправки на следующей неделе. Ожидается, что норму внесут ко второму чтению законопроекта об ужесточении условий продажи сим-карт.

Пока речь идет о блогерах, имеющих не менее 10 тыс. подписчиков, но это не окончательная цифра, отметил источник ТАСС. «Была тысяча, но потом она поменялась на 10 тыс.», — пояснил он.

В случае отказа передавать данные от администрации ресурса могут потребовать заблокировать телеграм-канала или страницу блогера.

По словам собеседника РИА Новости, речь идет об уравнивании требований к операторам связи и мессенджерам. Поскольку последние превратились в средство связи, то они тоже должны верифицировать абонентов.

В начале июля Роскомнадзор сообщал, что обязательство передавать о себе сведения планируется распространить на блогеров, чья ежедневная аудитория насчитывает более 1 тыс. человек. Российским компаниям могут запретить размещать рекламу у блогеров, не передавших данные в РКН.

В ведомстве уточнили, что блогеры должны передавать свои Ф. И. О. и контактную информацию «для направления юридически значимых сведений». Это не регистрация, а уведомление о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации, пояснили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что такая норма позволит бороться с анонимными пабликами, которые «распространяют фейки, информацию, призывающую к насилию, вовлекающую детей в совершение противоправных действий, и другие запрещенные сведения».