Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» (сокращенное название «Грузинская мечта». — Прим. RTVI) вновь обвинила в грузино-югоосетинском конфликте 2008 года бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Генеральный директор российского телеканала ТНТ Тина Канделаки в связи с этим заявила, что теперь наконец наступил «триумф правды», а Ереван и Киев могут разделить судьбу Тбилиси.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала город Цхинвал, столицу Южной Осетии. После этого Россия объявила о начале операции «по принуждению к миру». Пятидневная война унесла сотни жизней. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, Грузия посчитала это «оккупацией» своей территории. Западные страны обвинили Россию во вторжении в Грузию, но в Москве говорят, что Запад уже тогда пытался «раскачать ситуацию» у российских границ.

Что заявили в Грузии

Политсовет правящей партии отметил в своем заявлении, что в грузинском обществе преобладают сомнения «в адекватности Саакашвили».

«Однако фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного», — сказано в заявлении (цитата по NewsGeorgia).

В «Грузинской мечте» добавили, что «ответственная за начало войны 2008 года» и «изменившая своей стране» политическая сила «движима желанием вернуться к власти».

«Пришло время привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона», — считают в партии.

Как отмечает NewsGeorgia, «Грузинская мечта» таким образом продолжает развивать тему ответственности за войну своего главного оппонента на выборах — партии «Единое национальное движение» (ЕНД), которую основал Саакашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на прошлой неделе допустил, что обратится в прокуратуру или в Конституционный суд для выяснения обстоятельств войны 2008 года.

Кобахидзе отметил, что «преступление», совершенное «режимом Саакашвили», должно быть «полностью расследовано».

«Триумф правды наступил»

По мнению Тины Канделаки, ради обретения правды люди «идут на жертвы, страдают, гибнут», а когда правду «искажают сверху, прикрываясь властью и “благими” намерениями», то цена ее обретения «становится астрономической».

«Сегодня в Грузии триумф правды, за который мы все заплатили сполна, наконец наступил», — считает телеведущая и гендиректор ТНТ.

Канделаки также рассказала, что дважды говорила с Саакашвили — до войны и в тот момент, когда боевые действия только начались.

«Оба разговора состояли из моего эмоционального крика в лицо больному и самовлюбленному человеку о том, что он уничтожает Грузию своими решениями», — написала она.

По мнению Канделаки, Саакашвили «всерьез считал себя новым царем Давидом Строителем». Однако она еще тогда поняла, что «чувство собственной важности для него значит гораздо больше, чем судьба грузинского народа».

В своем посте журналистка также вспомнила, как в 2008 году она заявила Саакашвили, что придет день, когда грузинский народ его «проклянет» и «своими же руками посадит в тюрьму», потому что «царствует время, а не цари».

По ее убеждению, «главный враг Грузии» в результате получил «заслуженное наказание».