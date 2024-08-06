Вопрос об освобождении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили зависит от результата выборов в парламент, заявил NEWS.ru грузинский политолог Васо Капанадзе. Ранее о такой возможности заявили в кабмине страны.

«Очень маловероятно, что до парламентских выборов Зурабишвили рискнет сделать такой шаг. А вот в случае успеха на оппозиционных выборах 26 октября так называемых прозападных, по сути антироссийских, сил она намеревается создать техническое временное правительство. В таком случае вероятность освобождения политического банкрота Саакашвили на сегодняшний день значительно возрастет», — сказал он.

О возможности помилования Саакашвили 6 августа заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он заявил, что президент страны Саломе Зурабишвили собирается пойти на такой шаг, поскольку она в альянсе с его партией «Единое национальное движение».

Дело Саакашвили

Михаил Саакашвили был арестован в Грузии по ранее вынесенным приговорам после незаконного пересечения границы страны в 2021 году. В частности, экс-президент является фигурантом дел о гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвании, о нападении на депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» и бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о силовом разгоне демонстрации в Тбилиси в 2007 году.

По решению суда Саакашвили был помещен в Руставскую тюрьму, в мае 2022 года его перевели в тбилисскую клинику «Вивамед». В декабре 2022 года американский токсиколог Дэвид Смит заявил, что в организме политика остались следы отравления тяжелыми металлами. По версии сторонников экс-президента, его могли попытаться отравить в тюрьме.

В январе 2023 года Саакашвили перевели в отделение реанимации. В следующем месяце, когда он выступил в суде по видеосвязи, внимание общества привлек истощенный вид политика. Суд в Тбилиси отказался переводить Саакашвили в берлинскую клинику для прохождения курса лечения. В апреле 2023 года он опубликовал статью, в которой заявил, что в заключении его «систематически пытали, физически и психологически».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступала с критикой в отношении ситуации вокруг Саакашвили. По ее мнению, судебный процесс дискредитирует страну и препятствует получению статуса кандидата на вступление в Евросоюз.