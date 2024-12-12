Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател намерен инициировать расследование в отношении президента Украины Владимира Зеленского. В подкасте Kash’s Corner он пояснил, что планирует выяснить, как украинские власти израсходовали деньги американских налогоплательщиков, выделенные им в качестве помощи от Вашингтона.

«Мы же не отправили $1 млрд, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается оправдываться. <…> Мы не можем слепо доверять (Владимиру Зеленскому.— Прим.ред.), выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги»,— пояснил Пател.

Кэш Пател также намерен выяснить, не использовал ли президент Украины ложные угрозы безопасности Западу для получения дополнительной финансовой помощи от США.

Действующий директор ФБР Кристофер Рэй 11 декабря сообщил, что завершает работу на этом посту, не дождавшись формальной передачи власти. Свое решение он «лучшим способом избежать еще больших трений» на фоне критики ведомства со стороны избранного президента США Дональда Трампа.

В начале декабря Патель призывал лишить ФБР функций по сбору разведывательных данных и убрать из числа сотрудников ведомства тех, кто не поддерживает политику Трампа. Он также говорил, что отправил бы 7 тыс. сотрудников, работающих в здании ФБР имени Гувера, ловить преступников по всей Америке.

По данным Reuters, выдвижение Пателя на пост главы ФБР, вероятнее всего, вызовет сопротивление со стороны демократов и некоторых республиканце в Сенате, хотя он и получил общественную поддержку от ряда высокопоставленных республиканцев.