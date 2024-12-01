Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул своего советника Кэша Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Теперь его кандидатуру должны одобрить в Сенате.

«Кэш — блестящий юрист, расследователь и борец за «Америку прежде всего», который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», — написал республиканец в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Патель сыграл решающую роль в разоблачении обвинений по поводу якобы российского вмешательства в его избирательную кампанию 2016 года.

«[Под руководством Кэша] ФБР положит конец растущей эпидемии преступности в Америке, ликвидирует мигрантские преступные группировки и остановит зло, связанное с торговлей людьми и наркотиками через границу», — убежден он.

Кэшу Пателю 44 года, он родился в семье индийских иммигрантов. Патель получил образование в области уголовного правосудия и истории в Университете Ричмонда, а в 2005 году окончил юридический факультет Университета Пейса.

В первой администрации Трампа он занимал несколько должностей, в том числе:

— начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера,

— старшего директора по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности,

— советника исполняющего обязанности директора национальной разведки.

Как отмечает Reuters, ранее Патель призывал лишить ФБР функций по сбору разведывательных данных и убрать из числа сотрудников ведомства тех, кто не поддерживает политику Дональда Трампа.

«Самая большая проблема, с которой столкнулось ФБР, связана с его хранилищами информации. Я бы исключил этот компонент из него. Я бы закрыл здание ФБР имени Гувера в первый же день и на следующий день вновь открыл его как музей глубинного государства», — отмечал он.

Патель говорил, что отправил бы 7 тыс. сотрудников, работающих в этом здании, ловить преступников по всей Америке. «Будьте полицейскими. Вы полицейские. Работайте как полицейские», — утверждал он.

Reuters пишет, что выдвижение Пателя на пост директора ФБР, вероятнее всего, вызовет сопротивление со стороны демократов и некоторых республиканце в Сенате, хотя он и получил общественную поддержку от ряда высокопоставленных республиканцев.