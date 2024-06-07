Капитану понтона, перевернувшегося 6 июня на Большом пруду в Царском Селе, предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Санкт-Петербургу.

Как отметили в ведомстве, по регламенту судно могло использоваться для перевозки четырех человек, в то время как на борту перевернувшегося понтона находились 24 пассажира. Судно также не прошло освидетельствование и не имело разрешения на ввод в эксплуатацию. В СК также рассказали, что у капитана судна не было действующего документа, удостоверяющего его право на управление маломерным судном.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски в офисе компании-владельца судна и по месту жительства генерального директора.

Авария, в результате которой один человек погиб и еще трое пострадали, произошла утром 6 июня. По данным «112», инцидент произошел в ходе перевозки пассажиров с острова на берег. Как сообщили в тот же день в региональном управлении СК, четырех человек доставили в больницу для оказания медицинской помощи, позднее один из них скончался.

78.ру отмечает, что двухтонный понтон с мотором был рассчитан для перевозки только 12 человек. По информации издания, погибла 28-летняя актриса, которая должна была принять участие в запланированном частном мероприятии, посвященном 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.