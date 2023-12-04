На сегодняшний день нет необходимости увеличивать до двух лет срок службы в армии, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы были, есть и остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет», — сказал Картаполов в понедельник (цитата по «Интерфаксу»).

По словам депутата, «сегодня никакой необходимости, никакой логики в этом нет ни со стороны безопасности государства и обеспечения его работоспособности и защиты, ни со стороны простой житейской логики, ни со стороны экономики».

Комментируя заявления некоторых депутатов в пользу увеличения срока службы в армии, Картаполов заявил, что «это их мнение», которое на сегодняшний день «не соответствует тем условиям, в которых находится наша страна».

«Что касается позиции комитета по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются», — добавил он.

«Вопрос назрел давно»

Накануне с предложением увеличить срок службы в армии с года до двух лет выступили сразу два депутата Госдумы — Виктор Соболев и Андрей Гурулев.

Соболев заявил, что вопрос об увеличении срока службы в армии «назрел уже давно». Он выразил мнение, что солдаты должны служить «хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях».

«И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными», — заявил депутат.

По мнению Соболева, увеличение срока службы позволит усилить защиту суверенитета страны и лучше подготовиться к отражению «агрессии со стороны Запада».

Его коллега по оборонному комитету Андрей Гурулев также высказался в поддержку увеличения срока срочной службы.

«Можно, конечно, увеличить призывной контингент, но я бы пошел другим путем. Служить срочную службу надо два года», — написал он в своем телеграм-канале.

Депутат призвал исходить из «объективных реалий» и подчеркнул, что год срочной службы «не дает подготовленного солдата».

Подобные дискуссии поднимаются уже не впервые, Картаполов на этом фоне и ранее говорил об отсутствии необходимости увеличивать срок службы в армии.

«Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода. Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?» — отмечал Картаполов в июле.