Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал увеличить срок срочной службы в армии до двух лет. Об этом депутат заявил в разговоре с NEWS.ru. С аналогичной инициативой также выступил коллега парламентария по комитету Андрей Гурулев.

По словам Соболева, вопрос об увеличении срока службы в армии «назрел уже давно». Он выразил мнение, что солдаты должны служить «хотя бы полтора года, из которых первые шесть месяцев люди должны обучаться в учебных частях».

«И следующий год, а лучше полтора быть непосредственно в войсках. Тогда наши войска будут действительно боеспособными», — считает депутат.

Соболев отметил, что итоговое решение по этому вопросу будет принимать президент России Владимир Путин. По мнению парламентария, увеличение срока службы позволит усилить защиту суверенитета страны и лучше подготовиться к отражению «агрессии со стороны Запада». По этой причине у инициативы не должно быть противников, считает депутат.

«Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести боевое слаживание, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры, что тоже очень важно, должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними», — пояснил Соболев.

Его коллега по оборонному комитету Андрей Гурулев также высказался в поддержку увеличения срока срочной службы.

«Можно, конечно, увеличить призывной контингент, но я бы пошел другим путем. Служить срочную службу надо два года», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Гурулева, в этом случае решится проблема с количеством призывников и повысится качество подготовки мобилизационного ресурса. Депутат призвал исходить из «объективных реалий», отметив, что год срочной службы «не дает подготовленного солдата».

Какие-либо углубления и расширения программ не помогут решить эту проблему, уверен Гурулев. Он призвал не «ломать голову» и подчеркнул, что «надо служить два года».

«Как можно в пять раз больше начать стрелять из танка, если на полигоне для этого надо <…> в пять раз больше танков, где их взять-то? Вспоминаю все эти веселые задачи от Министерства обороны, тогда, к сожалению, все докладывали, что увеличили, но это было нереально. У учебного танка за год износ ствола будет полный, он просто кончится, а где их брать-то новые?» — порассуждал депутат.

Потребность в увеличении числа срочников Гурулев связал с возможностью воссоздания пограничных войск.

«Если у нас сейчас воссоздадут пограничные войска, то там без срочников никак. <…> Должны быть пограничные отряды, в каждом должны быть мотоманевренные группы — элементарный мотострелковой батальон на бронетранспортере с минометной батареей. Время изменилось, туда нужны беспилотники, средства разведки. Из числа контрактников набрать нереально, сегодня есть ряд задач, куда они нужны», — пояснил парламентарий.

О воссоздании в России пограничных войск в качестве отдельного ведомства Гурулев сообщил в июне 2023 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремлю неизвестно о подобных планах.

В заключение Гурулев сделал вывод о том, что переход к двухгодичному сроку службы — это «оптимальный выход».

Идеи по увеличению срока службы высказываются не впервые

В ноябре 2022 года с инициативой об увеличении срока срочной службы до двух лет выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, «нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата». Он называл увеличение срока службы в армии своевременной и необходимой мерой, которую необходимо внедрить в кратчайшие сроки «для повышения боеготовности нашей армии».

В ЛДПР тогда заявили, что переход на двухлетний срок срочной службы вызовет «отторжение у граждан особенно на фоне проблем мобилизации» и не повлияет на численность Вооруженных сил.

«Начиная с 16 века срок службы в российский армии только сокращался, и мы не слышим веских аргументов, чтобы запускать этот процесс вспять. Вместо «пожарных» мер, нужно продолжать создавать профессиональную армию, которая будет укомплектована по последнему слову, мотивирована и подготовлена», — говорится в заявлении партии.

Также в ЛДПР напомнили, что в 2006 году сокращение срока службы по призыву с одного года до двух лет обосновывалось созданием контрактной армии. «А также такими издержками двухлетней службы, как неизбежная дедовщина: новобранцы становились жертвами т.н. «дедов», которые уже отслужили первый год. В 1990-е годы это омерзительное явление было повальным», — отмечалось в заявлении.

В декабре 2022 года военный комиссар подмосковных городов Дмитров, Дубны и Талдом Михаил Фотин заявил в эфире телеканала «Дмитров ТВ», что срок службы по призыву с осени 2023 года увеличится до двух лет. «Граждане, призванные весной, будут служить 1,5 года, а призванные осенью 23-го года будут служить уже два года», — сказал военком. Позже сюжет был удален, а в Минобороны опровергли заявление Фотина.

В июле 2023 года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии необходимости увеличивать срок службы в армии.

«Современный молодой человек способен освоить все воинские специальности максимум за полгода. Зачем тогда человека держать еще год в армии, если он будет то же самое проходить?» — сказал тогда депутат.