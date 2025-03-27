Карточка политолога Екатерины Шульман*, которая живет в Германии с 2022 года, пропала из базы розыска МВД России, обратил внимание ТАСС. Об объявлении ее в розыск сообщалось 25 марта.

«Результаты, удовлетворяющие вашему запросу, отсутствуют», — говорится в базе розыска МВД России при вводе соответствующего запроса.

МВД России объявило политолога в розыск 25 марта, опубликовав карточку с ее данными и фото на сайте ведомства. Шульман* «разыскивается по статье УК», по какой именно, не уточнялось. Официальной информации об уголовном деле в отношении нее не поступало.

В апреле 2022 года в эфире авторской программы «Статус» на канале «Живой гвоздь» на YouTube Шульман* заявила, что покинула Россию и находится в Германии в качестве стипендиата фонда частного предпринимателя Роберта Боша. Политолог отмечала, что приглашение получила годом ранее. Через некоторое время Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.

В феврале 2025 года в отношении Шульман* возбудили административное дело об участии в деятельности организации, которая признана нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП). В сентябре и декабре 2023 года политолога неоднократно штрафовали на суммы от 10 до 50 тыс. рублей по причине отсутствия маркировки иноагента к публикуемым ею материалам.

*внесена Минюстом в реестр иноагентов