Катар под давлением США потребовал от движения ХАМАС, чтобы оно закрыло свое дипломатическое представительство в Дохе. Об этом сообщают Times of Israel, Financial Times (FT) и CNN со ссылкой на источники. Это произошло после того, как палестинские боевики отвергли предложение о прекращении огня и освобождении израильских заложников.

«Официальные лица США около двух недель назад сообщили своим катарским коллегам, что они должны прекратить предоставлять ХАМАС убежище в своей столице; Катар согласился и уведомил ХАМАС об этом около недели назад», — сообщает CNN.

В Дохе сейчас находятся и лидеры ХАМАС. Высокопоставленный представитель администрации Белого дома на условиях анонимности рассказал CNN, что им «после неоднократных отказов в освобождении заложников больше не рады в столицах ни одного американского партнера».

В ХАМАС при этом заявили телеканалу, что информация о согласии Катара выдворить представителей движения из Дохи «не имеет под собой никаких оснований и является тактикой давления» без «каких-либо доказательств».

В статье CNN отмечается, что после начала конфликта Израиля и Палестины США не раз просили Катар выслать ХАМАС из страны, чтобы оказать давление на палестинских боевиков. Последним доводом якобы стала гибель американо-израильского заложника и отказ ХАМАС от очередного предложения о прекращении огня.

CNN пишет, что пока неясно, когда именно боевики ХАМАС будут высланы из Катара и куда отправятся. Среди вариантов называют Турцию, но один из американских чиновников сообщил CNN, что США «вряд ли одобрят этот сценарий по тем же причинам, по которым они не хотят, чтобы Катар предоставлял убежище руководству ХАМАС».

Times of Israel отмечает, что Катар сообщил ХАМАС о выдворении еще более недели назад. Financial Times уточняет, что это произошло около 10 дней назад «после интенсивных переговоров с официальными лицами США».

Штаб радикального движения находится в Дохе с 2012 года. До этого он располагался в Дамаске, но был перенесен после начала войны в Сирии. Официально сам Катар не сообщал, что приказал представителям ХАМАС покинуть страну.

Times of Israel утверждает, что до этого США не требовали от Катара закрыть диппредставительство радикальной группировки, так как считали, что «канал связи с ХАМАС по-прежнему важен для заключения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников».

Официальный представитель США сообщил The Times of Israel, что Вашингтон изменил свое мнение после казни Херша Голдберга-Полина и пятерых других пленных в конце августа, а также отказом ХАМАС от дальнейших предложений о прекращении огня.

Times of Israel напоминает, что ранее среди вариантов того, куда может быть перенесена штаб-квартира ХАМАС, рассматриваются Турция, Иран, Оман, Ливан и Алжир.

Ранее Израиль призвал Катар заморозить банковские счета и конфисковать активы представителей ХАМАС, которые находятся на территории страны. Кроме того, 14 американских сенаторов-республиканцев попросили Госдеп заморозить активы представителей ХАМАС, проживающих в Катаре, и экстрадировать из королевства нескольких высокопоставленных представителей движения. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «прежних взаимоотношений» с ХАМАС больше не будет.

1 ноября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Пентагон распорядился перебросить на Ближний Восток несколько бомбардировщиков B-52 Stratofortress, самолетов-заправщиков и эсминцев ВМС. Они прибудут в регион, когда его покинет ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln. После этого США останутся без авианосца и сопровождающих его кораблей на Ближнем Востоке впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

* Организация признана в России террористической и запрещена.