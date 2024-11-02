Глава Пентагона Ллойд Остин приказал направить на Ближний Восток дополнительные силы, среди которых эсминцы, истребители и самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52. Об этом говорится на сайте Минобороны США.

«В соответствии с нашими обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, истребительную эскадрилью и самолеты-заправщики, а также несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия ВВС США B-52», — сказано в пресс-релизе Пентагона.

По данным ведомства, эти силы начнут прибывать в ближайшие месяцы, поскольку авианосная ударная группа USS ABRAHAM LINCOLN готовится к отправке.

В Минобороны пояснили, что такие действия демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной позиции американской армии и способность США развертываться по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на меняющиеся угрозы национальной безопасности.

В ведомстве отметили, что Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси воспользуются этим моментом, чтобы нацелиться на американский персонал или интересы США в регионе, Минобороны примет все необходимые меры для защиты своих людей.

26 октября израильская армия нанесла удары по военным объектам Ирана. Целями назывались заводы по производству ракет, а также средства ПВО. По данным The Jerusalem Post, при ночной атаке военно-воздушные силы Израиля задействовали более 100 самолетов. Среди них были и стелс-истребители F-35, способные преодолеть расстояние в 2 тыс. километров. Согласно данным издания, удары в основном были нанесены по Тегерану и Кераджу. The Jerusalem Post добавил, что ЦАХАЛ наносила удары исключительно по военным объектам, чтобы снизить риски дальнейшего конфликта.

Белый дом поддержал действия Израиля и заявил, что «точные удары Израиля по иранским военным объектам соответствуют его праву на самооборону и являются ответом на ракетную атаку Ирана 1 октября».

Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу с иранской стороны— по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Тегеран назвал это ответом на убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.