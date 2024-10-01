Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Сообщается о единственной жертве — от осколков погиб палестинский рабочий на Западном берегу Иордана. Что известно об атаке и ее последствиях — в материале RTVI.

Ракетная атака

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что удар нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.

Иранское агентство IRIB передало, что в ходе удара впервые были использованы гиперзвуковые ракеты Fattah.

The Jerusalem Post в первом срочном сообщении написала о 500 выпущенных Ираном ракетах, после окончания обстрела израильские военные привели CNN другое число — около 180 «снарядов», но отметили, что подсчет еще не окончательный.

В Тель-Авиве и других городах страны были зафиксированы падения ракет, видео летящих ракет, их попадания и взрывов во множестве появились в соцсетях.



Израильская национальная медицинская служба сообщила о прямом попадании в здание на севере столицы и о ранении трех человек. В то же время представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что у военных нет информации о пострадавших.

«В ходе обороны мы сбили немало угроз. Были некоторые попадания в центре Израиля и других частях страны. Мы не слышали о наличии раненых», — приводит его слова The Jerusalem Post.

Палестинские СМИ сообщили, что от осколочных ранений погиб житель одной из деревень возле Иерихона, приехавший из Газы в качестве рабочего. Это позднее подтвердило армейское радио Израиля.

Иранское государственное агентство Fars утверждает, что в ходе обстрела более 80% ракет поразили назначенные цели. В заявлении КСИР, переданном информационным агентством ISNA, сказано, что целью удара стали «три военные базы» недалеко от Тель-Авива.

Среди якобы уничтоженных объектов иранские СМИ называют израильскую авиабазу Неватим. Согласно заявлению КСИР, там якобы было поражено более 20 истребителей пятого поколения F-35 израильских ВВС. Информации об этом с израильской стороны не было.

По данным телеканала IRIB, часть иранских ракет ударила по району Нецарим в секторе Газа, «поразив большое число» израильских танков. Попадания также якобы были по газовым платформам в Средиземном море в районе Ашкелона. Израильская сторона это также не комментировала.

Реакции Ирана, Израиля, США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил после пусков ракет, что Тегеран дал «решительный ответ» на действия Израиля. Движение ХАМАС назвало удар по Израилю «сильным посланием». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи опубликовал в Twitter иллюстрацию большого подземного склада оружия, предупредив, что победа Тегерана близка и что «удары станут более сильными и болезненными».

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил после атаки, что израильские ВВС «продолжают действовать на полную мощность и сегодня вечером также продолжат наносить мощные удары». Он предупредил, что иранская атака повлечет последствия.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракетная атака Ирана на Израиль «судя по всему, потерпела поражение и оказалась неэффективной».

«Эта атака повлечет за собой серьезные последствия, и мы будем работать с Израилем, чтобы доказать это», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом заявил, что США повысили боеготовность своих сил на Ближнем Востоке на фоне эскалации ситуации.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак до особого распоряжения.

«В связи с угрозой безопасности полетов гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения», — говорится в сообщении ведомства.