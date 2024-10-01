Иран запустил по территории Израиля около 500 ракет, сообщила газета The Jerusalem Post. По всему Израилю объявлена воздушная тревога, сообщили в армейской пресс-службе.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) заявил, что удар «по самому сердцу оккупированных земель» нанесен в ответ на «мученическую смерть» лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана.

КСИР предупредил, что если Израиль отреагирует на действия Ирана, то столкнется с «сокрушительными атаками», передает иранское агентство Mehr.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что приказ о запуске ракет по Израилю был отдан верховным лидером (аятоллой) Ирана Али Хаменеи. Хаменеи остается в безопасном месте, добавил собеседник агентства.

Ранее о том, что Иран готовится нанести удар по Израилю, сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне. Неназванный представитель Белого дома в беседе с Axios заявил, что Вашингтон «активно поддерживает оборонительные приготовления для защиты Израиля» от атаки Ирана.

Около 20:30 по местному времени (совпадает с мск) армия Израиля разрешила населению покинуть убежища. Взрывы продолжались около часа. Израильская армия пообещала, что атака Ирана «будет иметь последствия», у военных есть планы.

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