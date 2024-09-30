Еще несколько лет назад Иран создал подразделение для борьбы с израильскими силами, но его руководитель оказался агентом израильской разведки «Моссад». Об этом пишет издание Haberler со ссылкой на заявление бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, руководившего республикой с 2005 по 2013 год.

После гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Иран заподозрили в шпионаже в пользу Израиля.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом «Моссада»», — отметил Ахмадинежад, комментируя обвинения в адрес Ирана.

Французское издание Le Parisien со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности также сообщало, что израильские военные узнали о предстоящем прибытии Хасана Насраллы в штаб-квартиру организации в пригороде Бейрута от некого иранского «крота». По словам собеседника издания, до приезда в подземную штаб-квартиру лидер движения побывал в другом районе Бейрута на похоронах командира подразделения беспилотников «Хезболлы» Мохаммеда Хусейна Сроура, а израильские F-35 тем временем уже ждали момента, когда он спустится в бункер.

Газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Израиль годами собирал разведанные о действиях и перемещениях членов «Хезболлы». Информацию, в частности, при помощи беспилотников собирали даже через пульты от телевизоров, взломанные камеры наблюдения и устройства связи жен. Как утверждает издание, большой доступ полезной для Израиля информации образовался после войны в Сирии.

64-летний лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, руководивший шиитской организацией с 1992 года, был убит 27 сентября. По данным источников Reuters, его тело извлекли из руин бункера неповрежденным, и это свидетельствует о том, что причиной его смерти стала травма, полученная под воздействием взрывной волны.

После гибели Насраллы «Хезболла» пообещала продолжить «джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

При ударе по бункеру погиб также генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя его смерть, назвал Израиль «преступным злобным врагом» и выразил уверенность в том, что действия ЦАХАЛ будут наказаны. Reuters утверждают, что после гибели Насраллы самого Хаменеи перевезли в безопасное место и держат в укрытии.