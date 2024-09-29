Израильские военные узнали о предстоящем прибытии лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в штаб-квартиру организации в южном пригороде Бейрута от иранского «крота», пишет французская газета Le Parisien со ссылкой на источник в ливанской службе безопасности.

По его словам, до приезда в подземную штаб-квартиру Насралла побывал в другом районе Бейрута на похоронах командира подразделения беспилотников «Хезболлы» Мохаммеда Хусейна Сроура, а израильские F-35 тем временем уже ждали момента, когда он спустится в бункер.

На автомобиле одного из командиров подразделения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Насралла прибыл к штаб-квартире «Хезболлы», где должен был участвовать в совещании с еще 12 командирами. Собеседник Le Parisien утверждает, что израильские военные ждали, пока все они не соберутся в бункере, а потом нанесли удар.

Французская газета пишет, что на бункер были сброшены 6 бомб весом 2 тонны каждая, звук взрыва донесся до центра Бейрута, а штаб-квартира превратилась в воронку глубиной 30 метров. «Это самая крупная атака, которую мы видели с 2006 года», — сказал источник Le Parisien.

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64-летний Насралла, руководивший «Хезболлой» с 1992 года, был убит 27 сентября. По словам источников Reuters, его тело извлекли из руин бункера неповрежденным, и это свидетельствует о том, что причиной его смерти стала травма, полученная под воздействием взрывной волны.

После смерти Насраллы «Хезболла» пообещала продолжить «джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана и его стойкого и достойного народа».

При ударе по бункеру погиб также генерал-майор КСИР Аббас Нилфорушан. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя его смерть, назвал Израиль «преступным злобным врагом» и выразил уверенность в том, что действия ЦАХАЛ будут наказаны. Reuters утверждают, что после гибели Насраллы самого Хаменеи перевезли в безопасное место и держат в укрытии.