Тело 64-летнего лидера «Хезболлы» Сайеда Хасана Насраллы извлечено из-под завалов после израильского авиаудара в южном пригороде ливанской столицы Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на «медицинский источник». По его словам, труп остался «неповрежденным».

В заявлении «Хезболлы» говорится, что лидер группировки, руководивший ею на протяжении более трех десятилетий, «присоединился к своим собратьям-мученикам». В результате нанесенного 27 сентября авиаудара также погиб Аббас Нилфорушан — старший офицер Корпуса стражей исламской революции Ирана.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате авиаудара был убит Набиль Каук, заместитель главы центрального совета «Хезболлы». Израильские военные подтвердили, что в пятницу нанесли точечный авиаудар во время встречи лидеров «Хезболлы» в их штаб-квартире в Дахье.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Насраллы было «необходимым условием для достижения поставленных целей», и назвал погибшего «террористом».

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«Хезболла» выступает против Израиля и поклялась «продолжать священную войну против врага и в поддержку Палестины». По данным государственного информационного агентства Ливана, в результате очередного авиаудара рано утром 29 сентября погибли 11 человек. В деревне Аль-Айн разрушен дом, и погибли все находившиеся внутри люди; шесть тел были извлечены из-под завалов, поиски остальных пяти продолжаются.

Только за последнюю неделю около 90 тысяч ливанцев были вынуждены покинуть свои дома. Самая смертоносная атака в ходе недавней эскалации произошла 23 сентября, когда в результате израильского авиаудара погибло более 560 человек и около 2 тысяч получили ранения.