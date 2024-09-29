Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила об убийстве в Бейруте заместителя генсека «Хезболлы» — главы подразделения превентивной безопасности ливанской группировки Набиля Каука. По версии израильской стороны, 60-летний Каук «принимал участие в террористических заговорах» против Израиля и его граждан.

ЦАХАЛ отмечает, что замглавы движения был убит в результате атаки израильских ВВС. К радикальной группировке Каук присоединился в 80-х годах XX века и «считался ключевым специалистом в своей области», как отмечается в сообщении. В разное время он занимал посты в организации, связанные с югом Ливана, где страна граничит с Израилем, а также неоднократно выступал перед СМИ с заявлениями от лица «Хезболлы».

Israel Hayom пишет, что СМИ, связанные с ливанской группировкой, утром писали о гибели Каука в Дахье (районе Бейрута), где ранее располагался главный штаб «Хезболлы». Главный кандидат на пост руководителя организации Хашем Сафи ад-Дин ранее назначил Каука своим заместителем, уточняет издание.

Как пишет The Washington Post, США призвали Израиль отказаться от вторжения в Ливан. Один из источников издания рассказал, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару «Хезболлы» и йеменских хуситов по Израилю. По его словам, администрация Байдена также ожидает нападений на американские войска в регионе.

28 сентября армия обороны Израиля объявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Представители армии уточнили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. В момент удара высшее командование «Хезболлы» находилось в штабе.

«Политическое убийство» или «мера правосудия». Что говорят в мире о гибели лидера «Хезболлы»

Гибель Насраллы подтвердила и сама «Хезболла». Движение пообещало, что не перестанет противостоять Израилю. Преемником погибшего лидера «Хезболлы» может стать его двоюродный брат Хашем Сафиеддин, пишет газета The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников израильского Минобороны.

Кроме того, 28 сентября ЦАХАЛ сообщил о гибели Хасана Халиля Ясина — одного из высокопоставленных членов разведуправления «Хезболлы». По данным израильской разведки, Ясин возглавлял отдел, отвечающий за выявление гражданских и военных объектов на северной границе и в глубине израильской территории.