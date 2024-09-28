Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о гибели Хасана Халиля Ясина — одного из высокопоставленных членов разведуправления шиитской группировки «Хезболла». Как сообщила армейская пресс-служба, Ясин был убит в результате удара по Бейруту днем 28 сентября.

В армии отметили, что израильские ВВС ликвидировали члена «Хезболлы» по указанию разведывательного управления ЦАХАЛ.

По данным ЦАХАЛ, Ясин возглавлял отдел, отвечающий за выявление гражданских и военных объектов на северной границе и в глубине израильской территории. Также он:

— сотрудничал со всеми наступательными подразделениями «Хезболлы»,

— лично участвовал в планировании атак против израильских военных и гражданских лиц,

— разрабатывал новые атаки, которые «должны были быть осуществлены в ближайшие дни».

Только за 27 сентября в результате израильских ударов по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада.

Reuters назвал удар, нанесенный Израилем 27 сентября по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, «самым мощным» почти за год конфликта. Агентство сообщало, что целью атаки был лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

28 сентября армия обороны Израиля объявила, что Насралла в результате удара был убит. Представители армии уточнили, что истребители ВВС Израиля нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы», расположенному под землей под жилым зданием в районе Дахья в Бейруте. В момент удара высшее командование «Хезболлы» находилось в штабе.

Гибель Насраллы подтвердила и сама «Хезболла». Движение пообещало, что не перестанет противостоять Израилю.