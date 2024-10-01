Иран готовится в скором времени ударить по Израилю баллистическими ракетами из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы». Об этом сообщают агентство Associated Press и другие американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

Неназванный представитель Белого дома в беседе с порталом Axios заявил, что Вашингтон «активно поддерживает оборонительные приготовления для защиты Израиля» от атаки Ирана.

«Прямое военное нападение на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — предупредил представитель Белого дома.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что, согласно последним разведданным, атака произойдет уже ​​в «ближайшие несколько часов». Предупреждение от США поступило около полудня по местному времени, заявил он.

Один из источников Axios заявил, что, по оценкам Израиля и США, по масштабу атака будет аналогична апрельским ударам Ирана по израильской территории. Тогда Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль с помощью сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. Армия обороны Израиля тогда заявила, что 99% дронов и ракет было перехвачено.

Тем не менее другой западный источник сообщил, что на этот раз Иран, как ожидается, будет использовать баллистические ракеты, которые могут достичь территории Израиля в течение всего 12 минут. В отличие от них, беспилотники и крылатые ракеты дают больше времени для подготовки обороны и перехвата.

На прошлой неделе, 27 сентября, ударом израильских ВВС по Бейруту был убит 64-летний Хасан Насралла, с 1992 года руководивший поддерживаемым Ираном ливанским шиитским движением «Хезболла». Главнокомандующий Армии Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави заявил, что реакция на гибель Насраллы от Тегерана непременно будет.

МИД России в связи с гибелью Насраллы решительно осудил «очередное политическое убийство», совершенное Израилем. Ведомство предупредило, что вся ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке будет лежать на израильских властях.