Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Их сбили силы Армии обороны Израиля при поддержке военных с американских баз и ПВО Иордании. Израильские СМИ пишут, что 99% снарядов были перехвачены. В ЦАХАЛ сообщили о незначительном ущербе южной авиабазе «Неватим». Что известно о ситуации в регионе — в материале RTVI.

Поздно вечером 13 апреля появились сообщения о десятках дронов, атаковавших территорию Израиля. Затем стало известно о второй и третьей волнах атак БПЛА. Иранское агентство IRNA заявило, что Тегеран в рамках операции «Правдивое обещание» запустил баллистические ракеты по целям в глубине Израиля.

В ЦАХАЛ сообщили, что Иран задействовал в нападении 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. Сирены воздушной тревоги работали в Иерусалиме, на юге и севере Израиля, в районе Шомрон, а также над Мертвым морем. В Иерусалиме были слышны взрывы, в соцсетях люди делились кадрами работы ПВО.

Около 05:00 по московскому времени атака пошла на спад, и власти разрешили израильтянам покинуть укрытия.

Sky News сообщила, что в результате иранских ударов никто не погиб. За медицинской помощью обратился 31 человек, уточнили в пресс-службе израильской службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» (МДА). По ее данным, серьезное ранение получила семилетняя девочка из бедуинской деревни недалеко от Арада. Замдиректора медцентра, куда ее доставили, заявил, что пострадавшая находится в реанимации, и врачи борются за ее жизнь.

Большая часть запусков воздушных объектов осуществлялась с территории Ирана. В атаке также приняли участие Ирак и Йемен. Ключевыми целями были военные базы, аэродромы и правительственные объекты Израиля.

The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ сообщает о перехвате 99% запущенных снарядов, в том числе над историческим центром Иерусалима. Более 100 иранских дронов сбили за пределами Израиля, над Иорданией и Сирией. В уничтожении беспилотников принимали участие системы «Железный купол» и «Праща Давида», американские и британские истребители, а также вооруженные силы Иордании.

«Мы перехватили. Мы блокировали. Вместе мы победим», — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что некоторым ракетам удалось преодолеть оборону Израиля и долететь до южной авиабазы «Неватим», инфраструктуре которой был нанесен «незначительный ущерб». По мнению Хагари, Иран планировал парализовать базу и тем самым нанести ущерб военно-воздушным силам Израиля, но этого не удалось сделать.

Хуситы и «Хезболла» поддержали нападение. По данным Reuters, хуситы запустили с территории Йемена несколько беспилотников. «Хезболла» объявила, что запустила десятки ракет по контролируемым Израилем Голанским высотам. В ЦАХАЛ заявили, что нанесли ответные удары по объектам группировки в Ливане.

Из-за иранской атаки воздушное пространство Израиля оставалось закрытым около семи часов. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве вновь заработал только утром 14 апреля. До утра воскресенья были приостановлены рейсы российских авиакомпаний в Израиль и Иорданию, а также транзитные полеты через их территорию.

Объяснения Ирана

Постоянное представительство Ирана при ООН в своем аккаунте в соцсети Х назвало атаку «самообороной в соответствии с Уставом ООН». Если ответа Израиля не последует, то атака будет единичной, но в случае повторных «ошибок» ответ будет еще более жестким, предупредил Тегеран.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери в эфире государственного телевидения пригрозил, что если США поддержат ответные израильские удары, то иранские военные атакуют американские базы на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку успешной и заверил народ Ирана, что будет до конца защищать интересы страны. На улицах Тегерана прошли народные гуляния и митинги в поддержку ударов по Израилю

Иранская операция «Правдивое обещание» стала ответом на авиаудар Израиля по консульству ИРИ в Дамаске 1 апреля. В результате него погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иранские власти утверждали, что консульство в результате удара было полностью уничтожено, и пригрозили Израилю ответными мерами. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем посте в соцсети X пообещал заставить «сионистов» раскаяться за свою «преступную агрессию». Выступая с речью по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр 10 апреля, иранский лидер вновь заявил, что Израиль «допустил ошибку и будет наказан».

После этого правительство Израиля начало подготовку к предстоящей иранской атаке. В стране мобилизовали резервистов, отменили отпуска для военнослужащих и начали глушить сигнал GPS в центральных частях страны. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниель Хагари сообщал, что армия приведена в состояние повышенной боеготовности и готова к любому развитию событий.

Как отреагировали на атаку в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил иранскую атаку и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

«Я призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать любых действий, которые могут привести к крупной военной конфронтации на нескольких фронтах на Ближнем Востоке. […] Я неоднократно подчеркивал, что ни регион, ни мир не могут позволить себе еще одной войны», — пишет он в соцсети X.

На 14 апреля назначено срочное заседание Совбеза ООН в связи с атакой, оно начнется в 23:00 по московскому времени.

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал иранскую атаку «неприемлемым нападением», «беспрецедентной эскалацией и серьезной угрозой региональной безопасности».

Папа римский Франциск призвал положить конец действиям, которые продолжают «раскручивать спираль насилия» на Ближнем Востоке.

МИД России в официальном заявлении по поводу атаки выразил озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности, напомнив, что Москва решительно осудила удар по иранскому посольству в Дамаске.

Российское внешнеполитическое ведомство сослалось на то, что ранее не раз предупреждало о рисках из-за «неурегулированности многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь в зоне палестино-израильского конфликта», которые «зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями».

Лидеры западных стран осудили иранскую атаку. Президент США Джо Байден сообщил, что американские военные помогли Израилю перехватить почти все ракеты и беспилотники. Он анонсировал встречу лидеров стран G7, чтобы «скоординировать согласованный дипломатический ответ на дерзкое нападение Ирана».

В ходе телефонного разговора с Нетаньяху американский лидер заявил, что Вашингтон не будет участвовать в ответных наступательных операциях на Иран. В Конгрессе США рассмотрят законопроект о дополнительной помощи Израилю. Израильские чиновники заверили, что ответный удар по Ирану будет скоординирован с США.

NBC сообщает, что у американских чиновников есть опасение, что Израиль может ответить на атаку Ирана, не задумываясь о возможных последствиях. В администрации Джо Байдена якобы считают, что израильтяне «не всегда принимают лучшие стратегические решения».

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Тегераном, но готов оказывать дальнейшую поддержку Израилю. «Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но будем действовать без колебаний, чтобы защитить наши силы и поддержать оборону Израиля», — отметил Остин. По данным CNN, он попросил своего израильского коллегу Иоава Галанта заранее уведомить США об ответном ударе по Ирану.

С осуждением иранской атаки выступил премьер Великобритании Риши Сунак. Он заявил, что «безрассудное нападение» Ирана демонстрирует, что страна намерена «сеять хаос» в регионе. Он пообещал поддерживать .партнеров на Ближнем Востоке, включая Иорданию и Ирак. «Вместе с нашими союзниками мы срочно работаем над стабилизацией ситуации и предотвращением дальнейшей эскалации. Никто не хочет видеть большего кровопролития», — заявил Сунак.

Глава французского МИДа Стефан Сежурне сказал, что его страна солидарна с Израилем и что «дестабилизирующие действия» Ирана могут привести к военной эскалации.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что обострение конфликта может привести к новому «острейшему ближневосточному кризису». «Все зависит от следующих шагов вовлеченных сторон или их отсутствия», — подчеркнул Полянский.