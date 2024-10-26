В ночь на 26 октября в Тегеране прозвучала серия взрывов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит «точные удары» по военным объектам на территории Ирана — в ответ на «многомесячные непрекращающиеся атаки иранского режима».

«Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября [2023 года] — на семи фронтах — включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, государство Израиль имеет право и обязанность реагировать», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Первые удары Израиль нанес около 2:00 по мск, спустя четыре часа операция завершилась. Израильская разведка уточнила, что атаке подверглись:

— заводы по производству ракет, которые ранее Иран использовал для ударов по Израилю,

— ракетные комплексы класса «земля-воздух» и дополнительные иранские воздушные средства.

По данным The Jerusalem Post, при ночной атаке военно-воздушные силы Израиля задействовали более 100 самолетов. Среди них были и стелс-истребители F-35, способные преодолеть расстояние в 2 тыс. километров. Согласно данным издания, удары в основном были нанесены по Тегерану и Кераджу. Как отмечает The Jerusalem Post, ЦАХАЛ наносила удары исключительно по военным объектам, чтобы снизить риски дальнейшего конфликта.

Между тем представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари предупредил, что «если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации», то Израиль «будет обязан отреагировать».

Хагари подчеркнул, что ночной атакой ЦАХАЛ продемонстрировала наличие возможностей и решимости действовать. По его словам, израильская армия готова «как в нападении, так и в обороне».

«Наше послание ясно: все те, кто угрожает государству Израиль и стремится втянуть регион в еще большую эскалацию, заплатят высокую цену», — сказал он.

Источник агентства Tasnim заявил, что Иран готов ответить на удар Израиля. Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право отреагировать на любую атаку, и «нет никаких сомнений в том, что Израиль получит соразмерный ответ на любые действия».

«Нанесен ограниченный ущерб»

В силах ПВО Ирана заявили, что Израиль атаковал военные центры в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. Несмотря на то, что система ПВО «перехватила и отразила» израильские удары, был «нанесен ограниченный ущерб некоторым системам противовоздушной обороны страны». Масштабы инцидента оцениваются, добавили там.

Иранские власти призвали местных жителей сохранять спокойствие и следить за новостями, связанными с инцидентом, «через национальные СМИ, не обращая внимания на слухи вражеских СМИ».

Посольство России в Иране сообщило, что в столице страны и других крупных городах сохраняется спокойная обстановка, сведений о пострадавших россиянах не поступало. Посольство и другие загранучреждения работают штатно, подчеркнули в дипмиссии.

Поддержка США

Белый дом поддержал действия Израиля и заявил, что «точные удары Израиля по иранским военным объектам соответствуют его праву на самооборону и являются ответом на ракетную атаку Ирана 1 октября».

The Jerusalem Post отмечает, что Израиль сообщил США о готовящейся атаке за несколько часов до ее начала. Вашингтон участия в операции не принимал, пишет Reuters со ссылкой на должностное лицо США.

Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Тегеран назвал это ответом на убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

В конце октября в СМИ появилась информация о том, что Израиль готовит ответную атаку, которую намерен провести до президентских выборов в США, запланированных на 5 ноября. О том, как Иран готовился к удару Израиля, можно прочитать здесь.