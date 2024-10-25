Вооруженные силы Ирана готовятся к атаке Израиля — власти прорабатывают несколько планов реагирования, каждый из которых зависит от силы израильского удара. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников. В то же время, по утверждению собеседников издания, Тегеран попытается избежать столкновения.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал военным разработать несколько планов на израильскую атаку, рассказали NYT четыре иранских чиновника. Масштабы ответного удара будут зависеть от серьезности израильских атак, пояснили источники издания.

Если Израиль ограничит свою атаку несколькими военными базами и складами с ракетами и беспилотниками, то Иран может ничего не предпринять в ответ, утверждают чиновники. По их словам, ответные меры могут последовать в случае атаки израильской стороны на нефтяные или ядерные объекты либо же убийства высокопоставленных лиц.

Как отмечают источники NYT в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), рассматриваемые меры включают:

запуск до 1 тыс. баллистических ракет,

эскалацию атак со стороны иранских прокси в регионе,

нарушение мировых потоков энергоносителей и судоходства через Персидский залив и Ормузский пролив.

«Иран на самом деле не хочет вести масштабную войну с Израилем. Мы не видим никаких выгод от взрывного роста региона», — заявил в разговоре с NYT политический аналитик Нассер Имани, близкий к иранскому правительству.

По его утверждению, сейчас израильская сторона считает, что в случае незначительной атаки Израиля необходимо отступить и «положить конец игре в пинг-понг атак». Он отметил, что на данном этапе Иран не рассматривает войну с Израилем как угрозу существованию, но считает, что затяжной конфликт будет разрушительным и сорвет планы нового правительства по ведению переговоров с Западом о снятии санкций и улучшению состояния экономики Ирана.

Напряженность в отношениях между Израилем и Ираном обострилась после начала войны в секторе Газа. В апреле 2024 года Израиль нанес удар по Дамаску и разрушил задние иранского консульства в районе Меззе, в результате погибли два генерала и пять офицеров КСИР. В ответ на это Тегеран атаковал Израиль с помощью 170 дронов, более 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет. По утверждению израильской армии, 99% объектов было перехвачено.

Утром 31 июля КСИР сообщил о смерти главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Он прибыл в Тегеран на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана, состоявшуюся 30 июля. Ночью по резиденции, в которой остановился Хания, был нанесен ракетный удар, второй жертвой которого стал телохранитель Васим Абу Шабаан. Иран и ХАМАС обвинили Израиль в убийстве Хании и пообещали ответное действие.

28 сентября израильская армия объявила о гибели лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Тегеран назвал это ответом на убийства Насраллы и Хании.

15 октября The Washington Post (WP) писало, что Израиль готовит удары по иранским объектам в ответ на ракетную атаку 1 октября. По словам источников издания, израильский премьер Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что атака будет направлена на военные объекты.

Другой собеседник WP заявил, что ЦАХАЛ нанесет атаку до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.