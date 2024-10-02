Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет вечером 1 октября. Тегеран назвал это ответом на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Израиль и США пообещали ответить на нападение. Как зарубежные СМИ оценивают влияние атаки на ситуацию в регионе — в материале RTVI.

Израиль и Иран после ракетного обстрела со стороны Тегерана обменялись угрозами, обострив давние опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке и перерастания его в региональную войну, передает Al Jazeera. Израильские военные и политические круги настаивают, что атака не останется без ответа.

Ожидается, что в этот раз ответ Израиля не будет таким же ограниченным, как после предыдущей ракетной атаки Ирана в апреле, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Тогда под давлением США и других союзников Израиль нанес удар по установке С-300 в районе иранского города Исфахан.

«У США уже нет достаточных дипломатических рычагов, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа и Ливане», — заявил изданию бывший сотрудник разведки США, аналитик Джонатан Паникофф. Задача предотвращения региональной войны «достигла самой сложной точки» с атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, считает он.

Силы сдерживания на Ближнем Востоке слабеют с каждым днем, пишет The Guardian. С начала обострения палестино-израильского конфликта после атаки 7 октября администрация президента США Джо Байдена приписывала себе заслугу в том, что эскалация не переросла в региональный конфликт. Это утверждение больше не имеет веса, считает газета.

После появления иранских ракет в небе над Тель-Авивом Вашингтону гораздо сложнее пытаться повлиять на действия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а противникам политика сложнее призывать к его отставке. Нетаньяху в свою очередь «значительно приблизился к своей давней амбиции: втянуть США в войну с Ираном, которая уничтожит его ядерную программу», говорится в статье.

В такие опасные времена регион исторически обращался к Вашингтону, чтобы тот сдержал обострение и обратил его вспять, но сейчас Овальный кабинет Белого дома занимает президент ― хромая утка, пишет Guardian, имея в виду Байдена. Администрация президента США осторожна в вопросе военных кампаний за рубежом, и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, как ожидается, пойдет по тому же пути. Однако эскалация на Ближнем Востоке повредит ее шансам на президентских выборах и приблизит перспективу возвращения в Белый дом Дональда Трампа, считает газета.

The New York Times (NYT) оценивает ситуацию в регионе как «одну из самых опасных» со времен арабо-израильской войны 1967 года. Последние несколько дней могут стать поворотными. Главные вопросы заключаются в том, насколько сильно может обостриться конфликт и будут ли США принимать в нем непосредственное участие, пишет издание.

С тех пор как в результате израильского удара погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла, администрация Байдена перешла от предостережений против масштабной войны в регионе к попыткам управлять ею, пишет NYT.

Чиновники Белого дома отстаивают право Израиля нанести ответный удар по Ирану, но советуют воздержаться от прямых атак на его ядерные объекты, которые могут вывести конфликт из-под контроля.

По мнению американских официальных лиц, Нетаньяху удастся уговорить дать ответ на атаку без развязывания полномасштабной войны. В то же время они признают, что премьер Израиля может воспользоваться пятью неделями до президентских выборов в США, чтобы решить вопрос.

Кроме того, существует риск, что Иран убедится в необходимости создания ядерного оружия, рассматривая этот шаг как единственный способ сдержать Израиль, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) удвоит ставку на ракетные программы и агентов влияния, пишет NYT.

«Полномасштабная или даже более ограниченная война может быть разрушительной для Ливана, Израиля и региона», — заявил в беседе с изданием аналитик Джонатан Паникофф.

Масштабные войны могут затягиваться на годы, а наличие ядерного оружия, баллистических ракет и склонность к эскалации создают «особенно ядовитую атмосферу», подытоживает NYT.

В разговоре с The Washington Post (WP) американские чиновники выразили мнение, что Иран не хочет более масштабной войны с Израилем, несмотря на атаку 1 октября. Газета предполагает, что администрация Байдена снова призовет израильские власти воздержаться от крупного контрудара.

Нынешний обстрел со стороны Ирана был более мощным, но выглядит «еще большей ошибкой», чем апрельский, считает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.