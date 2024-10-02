Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну. Об этом министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац объявил на своей странице в соцсети Х.

Решение израильских властей связано с «неспособностью» Гутерриша «недвусмысленно осудить» ракетную атаку Ирана, сообщил Кац.

«Тот, кто не может однозначно осудить чудовищное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает того, чтобы ступить на израильскую землю», — написал глава израильского МИДа.

Кац обвинил Гутерриша в том, что он не осудил нападение на Израиль в октябре 2023 года и «не принял никаких усилий» по объявлению ХАМАС террористической организацией. По словам министра, генсек ООН способствовал поддержке этого палестинского движения, а также «Хезболлы», йеменских хуситов и Ирана.

«Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство, с Антониу Гутерришем или без него», — подчеркнул министр.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с RTVI заявила, что решение Израиля запретить въезд в страну генсеку ООН не поможет «делу мира».

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции СБ ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — сказала дипломат.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана вечером 1 октября. По данным израильских военных, по территории страны было выпущено более 180 баллистических ракет. Местные СМИ сообщили об одной жертве обстрела — от осколков погиб палестинский рабочий на Западном берегу Иордана.

The Times of Israel со ссылкой на медиков утверждал, что после атаки Ирана в Тель-Авиве два человека получили «легкие осколочные ранения». Еще несколько пострадавших получили «незначительные травмы». В то же время представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что у военных нет информации о пострадавших.

Иран объяснил, что удар по Израилю нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.

После того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю, Антониу Гутерриш написал на своей странице в Х: «Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам крайне необходимо прекращение огня». Ни Израиль, ни Иран генсек ООН в этом посте не упомянул.