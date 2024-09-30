За почти четыре десятилетия борьбы с «Хезболлой» Израилю лишь недавно удалось по-настоящему переломить ситуацию, пишет Financial Times (FT). Источники издания описали масштабную операцию по сбору разведданных для подготовки массового подрыва пейджеров участников ливанской группировки.

По их словам, на протяжении почти 20 лет израильское передовое подразделение радиотехнической разведки 8200 и управление военной разведки под названием «Аман» собирали огромные объемы данных о «Хезболле».

При этом, как уточнил бывший старший офицер разведки Мири Эйсин, сбор информации охватывал не только военное крыло организации, а все ее подразделения. Отдельно изучались «растущие политические амбиции» членов «Хезболлы», их связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана и отношения между недавно убитым лидером группировки Хасаном Насраллой и президентом Сирии Башаром Асадом.

По словам Эйсина, после «концептуального сдвига» в подходе израильской разведки «Хезболла» изучалась ею как «армия террористов», а не как отдельная террористическая группа «наподобие Усамы бен Ладена в его пещере». В результате, как утверждает источник FT, была создана «плотная картина разведданных» с информацией о том, кто отвечал за отдельные операции «Хезболлы», получал повышения, был коррумпирован или совершал «необъяснимые» поездки.

По мере участия в боях на территории Сирии «Хезболла» была вынуждена активно вербовать новых членов, и эта вербовка, говорит Эйсин, сделала группировку более уязвимой для израильских шпионов, которые внедряли в ее ряды своих агентов или находили потенциальных перебежчиков.

«Расширение “Хезболлы” из-за Сирии ослабило внутренние механизмы ее контроля и открыло путь для проникновения израильских агентов на высоком уровне», — поясняет директор программы в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне Ранда Слим.

Боевые действия в Сирии также создали «поток информации», большая часть которой была общедоступна и активно использовалась израильскими разведчиками, — например, онлайн-некрологи в формате «плакатов мучеников», которые регулярно публиковала «Хезболла»: там указывался родной город погибшего боевика, а по реакциям в соцсетях можно было вычислить людей из его окружения. Кроме того, израильская разведка пристально следила за похоронами членов «Хезболлы», поскольку ради них иногда «выходили из тени» высшие руководители этой организации.

По словам бывшего высокопоставленного политика из Бейрута, поддержка Асада обернулась уязвимостью «Хезболлы» — в том числе и потому, что группировке пришлось делиться данными с «печально известной коррумпированной сирийской разведкой» и российскими разведывательными службами, за которыми тщательно следили американцы.

Изменение состава сделало «Хезболлу» менее сильной и дисциплинированной, пишет FT. Издание напоминает, что в первые годы израильской оккупации южного Ливана группировка дважды подрывала штаб-квартиру спецслужбы «Шин-Бет» (Шабак) в Тире. В конце 1990-х годов выяснилось, что «Хезболла» перехватывала незашифрованные данные беспилотников и таким образом получала данные о планах ЦАХАЛ.

Со временем, утверждает FT, Израиль получил неоспоримое технологическое преимущество над «Хезболлой» — за счет использования спутников-шпионов, сложных беспилотников и хакеров, способных превратить обычные смартфоны в подслушивающие устройства.

Израильская разведка стала собирать так много данных, что пришлось создать специальную группу — Подразделение 9900, — для создания программ, позволяющих обрабатывать терабайты информации. Появились алгоритмы, способные находить малейшие изменения на спутниковых снимках: так, например, удавалось обнаружить установленные на обочинах дорог взрывные устройства, вентиляционные отверстия над подземными туннелями или бетонные блоки, под которыми может находиться бункер.

Как только израильская разведка идентифицировала кого-то из оперативников «Хезболлы», в систему сбора данных подгружалась информация о его ежедневных перемещениях, выкачанная из всех доступных устройств — мобильного телефона жены, одометра автомобиля и GPS-датчиков гаджетов. Идентификацию боевиков разведчики проводили по данным разрозненных источников — в частности, по «картинке» с беспилотников или взломанных камер видеонаблюдения. Несколько израильских чиновников заявили FT, что для установления личности членов «Хезболлы» использовалась запись их голоса, сделанная секретными микрофонами в пультах управления телевизорами.

Созданные Подразделением 9900 алгоритмы позволяли оперативно выявлять любое отклонение участников ливанской группировки от рутинных действий. Так удавалось идентифицировать командиров среднего звена противотанковых отрядов из двух-трех бойцов, отправленных на задание, и заранее узнавать о готовящихся атаках. За годы сбора информации израильская разведка накопила такой объем данных, что осенью 2024 года смогла наметить для атаки сразу около 3 тысяч целей.

«Мы могли бы использовать эти возможности гораздо раньше, но не сделали этого», — заявил FT бывший израильский чиновник, напомнив, что «Хезболла» и ЦАХАЛ около 10 месяцев обменивались взаимными ударами, прежде чем Израиль отправил авиацию на уничтожение конкретных участников группировки.

Собеседник издания напомнил, что около 60 тысяч израильтян, проживавших на границе с Ливаном, были переселены из-за угрозы вторжения «Хезболлы» по примеру ночного рейда боевиков ХАМАС, которые 7 октября 2023 года проникли на израильскую территорию, убили 1,2 тысячи человек и захватили 250 заложников.

Как только люди были эвакуированы, ЦАХАЛ запустил масштабную операцию против «Хезболлы», начав с беспрецедентного взрыва тысяч заминированных пейджеров, в результате которого пострадали тысячи участников ливанской группировки, и убив ее лидера Хасана Насраллу. Это убийство, напоминает FT, было санкционировано еще в 2006 году предшественником нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху — Эхудом Ольмертом, — но до сих пор ЦАХАЛ не мог его осуществить.

В последнее время израильская разведка, как утверждает FT, довела практически до совершенства методы отслеживания перемещений Насраллы, который большую часть времени находился под землей в лабиринте туннелей и бункеров. Источники издания рассказали, что после 7 октября 2023 года израильские военные самолеты вылетели к месту, где разведывательное управление «Аман» засекло Насраллу, с приказом разбомбить его бункер, но атака была отменена по требованию Белого дома.

Собеседник FT, осведомленный о подготовке убийства Насраллы, утверждает, что Нетаньяху знал о начавшейся операции еще до того, как выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и отверг предложение о прекращении огня с «Хезболлой».

До сих пор, утверждают источники FT, Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции на юге Ливана, чтобы «очистить буферную зону к северу от собственной границы» и уничтожить ракетный арсенал «Хезболлы», большая часть которого осталась нетронутой. «Мы нанесли им ущерб и унизили их, они в состоянии хаоса и траура, но не уничтожены. У них еще есть много возможностей, и это делает их очень опасными», — подытожил Эйсин.