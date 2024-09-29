Израильские войска начали небольшие «перемещения на границе» с Ливаном с целью «уничтожения позиций “Хезболлы”», сообщает ABC News со ссылкой на двух американских чиновников. Накануне Израиль, по данным издания, предупредил США, что начнет «ограниченную наземную операцию» на ливанской территории.

«Израиль, вероятно, еще не полностью решил, начинать ли наземную операцию, но, по словам официальных лиц, готов к ней. Если наземная операция состоится, ее масштабы, вероятно, будут ограничены», — пишет издание.

По информации ABC News, Израиль таким образом пытается выполнить обещание вернуть домой десятки тысяч пленных, а «обезглавить “Хезболлу” для этого недостаточно».

За последние недели израильские военные ликвидировали около 30 руководителей ливанской радикальной группировки «Хезболла», включая ее генсека Хасана Насраллу. Также Иерусалим отклонил предложение о прекращении огня с Ливаном и теперь, по данным одного из источников ABC News, проводит воздушные атаки по объектам, где предположительно находятся ракеты большой дальности.

«Израиль не прислушивается к администрации Байдена, несмотря на ее неоднократные призывы к дипломатическому решению», — отмечается в материале.

Позиция Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что убийство Насраллы было «необходимым условием для достижения поставленных целей» — возвращения пленных и «изменения баланса сил в регионе». По его словам, если бы Насралла остался жив, то быстро «восстановил бы возможности, которые израильтяне отобрали у “Хезболлы”».

Также Нетаньяху сообщил, что борьба против ливанской группировки «не завершена», да и в целом на Ближнем Востоке «нет такого места, куда не дотянулась бы длинная рука Израиля».

Израильская армия сообщила, что 29 сентября было зафиксировано около восьми пусков ракет со стороны Ливана. В Минобороны страны отметили, что за последние несколько часов израильские ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов «Хезболлы» в Ливане, включая пусковые установки, склады с оружием и инфраструктуру. Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что в результате воздушной атаки был ликвидирован глава подразделения превентивной безопасности «Хезболлы» Набиль Каук.

Jerusalem Post со ссылкой на несколько источников пишет, что Израиль «пока не принял решения вторгнуться в Ливан». Собеседники издания уточнили, что если это произойдет, то в первую очередь операция затронет юг республики.

«Ситуация весьма динамичная и может измениться в любой момент, особенно если «Хезболле» удастся нанести более страшные удары, в том числе по тылу Израиля, чем были до этого. В этом случае Израилю, возможно, потребуется ускорить свой график вторжения, а также, возможно, потребуется вторгнуться вглубь Ливана, чтобы быстрее ослабить ракетный обстрел», — говорится в материале.

Позиция США

США получили уведомление об ударе по дому в Бейруте, где находился лидер «Хезболлы», всего «за несколько минут» до атаки, пишет ABC News. По его данным, такой подход не понравился Вашингтону: глава Пентагона Ллойд Остин буквально «взорвался», а американские чиновники были недовольны тем, что не успели «подготовиться к возможным враждебным ответам».

У американской стороны «много рисков» на Ближнем Востоке, пояснил источник ABC News, и разрывать отношения с Израилем она не готова, потому что иначе «интересам США в регионе может быть нанесен серьезный ущерб». По данным собеседников издания, лидер «Хезболлы» незадолго до смерти обещал прекратить огонь, как только Израиль остановит войну против палестинской группировки ХАМАС.

США по-прежнему считают, что единственный путь разрешения конфликта — это дипломатия, пишет ABC News. Кроме того, когда американского президента Джо Байдена спросили о вероятном вторжении Израиля в Ливан, он ответил: «Настало время для прекращения огня».

На фоне происходящего Госдепартамент США приказал некоторым сотрудникам посольства и их семьям выехать из Ливана и порекомендовал всем находящимся там американцам сделать то же самое. В ведомстве добавили, что при отсутствии возможности покинуть страну гражданам США необходимо «найти убежище на месте, если ситуация еще больше ухудшится».

Как пишет The Washington Post, США призвали Израиль отказаться от вторжения в Ливан. Один из источников издания рассказал, что Вашингтон готовится к возможному ответному удару «Хезболлы» и йеменских хуситов по Израилю. По его словам, администрация Байдена также ожидает нападений на американские войска в регионе.

Только за 27 сентября в результате израильских ударов по Бейруту погибли 11 человек, еще 108 пострадали, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада.