Решение Израиля объявить генсека ООН Антониу Гуттериша персоной нон грата — это суверенное право страны, но оно не поможет «делу мира», заявила RTVI официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она возложила вину за сложившуюся ситуацию на США.

«Суверенное право страны — объявлять персоной нон грата. Но делу мира это не поможет. Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции СБ ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — сказала Захарова.

2 октября израильский МИД объявил Антониу Гуттериша персоной нон грата. В заявлении главы ведомства Исраэля Каца указывается, что генсек ООН «не заслуживает того, чтобы ступать на израильскую землю», так как отказался осудить ракетную атаку Ирана 1 октября и нападение на Израиль в октябре 2023 года.

Кац обвинил Гуттериша в поддержке ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов и Ирана.

«Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил массовые убийства и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября. И это не способствовало принятию решения по объявлению их террористической организацией», — заявил министр.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана вечером 1 октября — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Сообщается о единственной жертве — от осколков погиб палестинский рабочий на Западном берегу Иордана.

Тегеран объяснил, что удар нанесен «по самому сердцу оккупированных территорий» в ответ на убийство лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы 27 сентября, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в конце июля.

После того, как Иран нанес ракетный удар по Израилю, Антониу Гутерриш написал на своей странице в Х: «Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это должно прекратиться. Нам крайне необходимо прекращение огня». Ни Израиль, ни Иран генсек ООН в этом посте не упомянул.