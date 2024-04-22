Израиль отказался наносить масштабный удар по Ирану в ответ на массированную атаку в ночь на 14 апреля под давлением со стороны США и других союзников. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на трех высокопоставленных израильских чиновников.

По словам собеседников газеты, изначально руководство Израиля обсуждало возможность бомбардировки нескольких иранских военных объектов, в том числе вблизи Тегерана.

За столь мощной и разрушительной атакой мог бы последовать мощный ответ Ирана, что поставило бы Ближний Восток на грань крупного регионального конфликта, пишет NYT.

По данным газеты, Израиль решил нанести «ограниченный» удар по Ирану после того, как президент США Джо Байден, а также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и глава МИД Германии Анналена Бербок призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху предотвратить более масштабный конфликт.

Израильские и западные чиновники утверждают, что ключевым моментом стал телефонный разговор между Байденом и Нетаньяху, во время которого американский президент призвал израильского премьера отнестись к успешному отражению иранской атаки как к победе, не требующей дальнейшего ответа.

После этого израильское правительство начало сигнализировать иностранным союзникам, что планирует ответить на обстрел со стороны Ирана в «сдержанной форме», сильно отличающейся от первоначальных планов, рассказал один из собеседников NYT.

По словам источников газеты, изначально Израиль планировал нанести ответный удар вечером 15 апреля, но отказался от этого из опасений, что движение «Хезболла» усилит интенсивность ударов по северу страны.

Иностранные чиновники безуспешно продолжали призывать Израиль к тому, чтобы вообще не реагировать на атаку Ирана, а затем дали понять, что готовы принять израильский контрудар, утверждают источники NYT.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля с помощью сотен беспилотников, крылатых и баллистических ракет в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в результате которого погибли семеро представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что 99% иранских снарядов было перехвачено.