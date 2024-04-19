Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана, в городе Кехджаваристана произошел взрыв, сообщают ABC, CNN и Fox со ссылкой на источник среди американских чиновников. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности.

Reuters отмечает, что система ПВО сработала в провинции Исфахан. Возле Кехджаваристана расположен аэропорт и 8-я база «Шекари» Военно-воздушных сил Ирана. Агентство пишет, что над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены полеты. По данным AFP, Иран активировал систему противовоздушной обороны над несколькими городами.

Как сообщает Fox News ссылкой на военный источник в США, израильский удар по территории Ирана был «ограниченным». Газета NYT пишет, что объектом ударов по Ирану стала база ВВС рядом с городом Исфахан.

По информации IRNA, взрыв произошел также неподалеку от аэропорта «Аль-Тала» в Сувейде на западе Сирии. После атаки сирены воздушной тревоги затем включили и на севере Израиля.

NBC со ссылкой на источник сообщает, что США принимали участие в атаке на Иран, однако были о ней предупреждены. Bloomberg пишет, что Израиль накануне предупредил американские власти, что планирует атаку в ближайшие 24—48 часов. По данным источник CNN, Вашингтон эти действия не поддержал.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю более 300 ракет и беспилотников. Ключевыми целями Тегерана были военные базы, аэродромы и правительственные объекты. В Иране ночную атаку назвали операцией «Правдивое обещание», которая стала ответом на удар по посольству исламской республики в сирийском Дамаске 1 апреля. Тогда в результате атаки погибли 13 человек, включая пятерых офицеров и двух высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции.

На фоне эскалации Израиля и Ирана поднялась стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне. В 5:36 мск марка Brent на лондонской бирже ICE дорожала на 4,39% до $90,75 за баррель. По состоянию 6:07 мск нефть Brent замедлила рост до 3,36%, ее стоимость упала до $89,82 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне подорожал на 2,9%, до $84,78 за баррель.