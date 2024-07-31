В Тегеране в результате ракетного удара в ночь на 31 июля убит политический лидер палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания. После нападения на Израиль в октябре 2023 года Хания участвовал в переговорах об освобождении заложников. Как оценивают возможные последствия его убийства в России и за рубежом — в материале RTVI.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе, более того, может существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию.

Не вызывает сомнений, что убийство Исмаила Хании крайне негативно отразится на ходе опосредованных контактов между ХАМАС и Израилем, в рамках которых велось согласование взаимоприемлемых условий прекращения огня в секторе Газа.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

Последствия подобных действий приведут не только к предсказуемой эскалации напряженности в регионе, но и могут выйти далеко за его пределы. <…> Убийство Хании очевидно негативно отразится на контактах ХАМАС и Тель-Авива, в том числе по ситуации в секторе Газа.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев

Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти. Регион вступает в самые трудные времена противостояния. Ответственность ляжет на Израиль.

Министр обороны Израиля Йоав Галант

Мы не хотим войны, но готовимся ко всем вариантам.

Министр обороны США Ллойд Остин

Я не думаю, что война неизбежна. Я думаю, что всегда есть место и возможности для дипломатии. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить разрастания конфликта по всему региону.

Глава МИД Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани (в соцсети X)

Политические убийства и продолжающиеся нападения на мирных жителей в Газе во время переговоров заставляют нас задаться вопросом: как может быть успешным посредничество, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны?

Премьер-министр Ливана Наджиб Мукати

Мы решительно осуждаем убийство главы политического бюро ХАМАСа Исмаила Хании и видим в этом действии серьезный риск расширения круга глобального беспокойства и опасности в регионе.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин (в комментарии «Ленте.ру»)

Произошла акция, которая неминуемо приведет к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас международному сообществу нужно задуматься над тем, каким образом принять меры по ликвидации возможности подобного рода актов, иначе мир предстанет перед довольно сложной и страшной альтернативой.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев (в комментарии NEWS.ru)

Я думаю, у Ливана, «Хезболлы», ХАМАС, Ирака и Йемена появятся спонсоры из арабского мира, которые будут помогать противостоять Израилю. Арабский мир пока не выступит открыто, это будет скрытая помощь.

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов (в комментарии «Инфо 24»)

Иран заявил, что будет создана следственная комиссия, результаты работы которой станут известны чуть позже. Как правило, это признак того, что все же события будут спускаться на тормозах. <…>

Визит [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху в США показал, что американцы <…> не заинтересованы в эскалации с Ираном. Без участия этих двух сильнейших игроков регионального конфликта на ливанском направлении не получается.

Востоковед, журналист Марианна Беленькая

Это важный сигнал не только ХАМАСу, но и Тегерану, что у Израиля есть широкие возможности дотянуться до всех. <…> До сих пор лидеры сопротивления чувствовали себя в безопасности в иранской столице. Больше такого не будет. Ну и щелчок по носу Корпусу стражей исламской революции, что всё у них под носом.