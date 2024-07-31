Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило, что его политический лидер Исмаил Хания убит в Иране израильским ракетным ударом. Согласно заявлению иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), Хания и один из его телохранителей погибли в его резиденции в Тегеране. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал палестинцев к «единству, терпению и стойкости перед лицом израильской оккупации», армия Израиля и Белый дом отказались комментировать сообщения об убийстве Хании. Кто еще и как отреагировал на гибель главы политбюро ХАМАС — в материале RTVI.

Замглавы МИД России Михаил Богданов:

Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности.

Представитель МИД Китая Линь Цзянь:

Мы уделяем повышенное внимание соответствующему инциденту, решительно выступаем против и осуждаем убийство, а также глубоко обеспокоены тем, что этот инцидент может привести к большей нестабильности ситуации в регионе.

Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук:

Убийство Исмаила Хании было трусливым актом и не останется безнаказанным.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри:

Убийство брата Хании израильскими оккупантами — серьезная эскалация, направленная на то, чтобы сломить волю ХАМАС и нашего народа и достичь ложных целей. Мы подтверждаем, что эта эскалация не достигнет своих целей. <…> ХАМАС продолжит этот путь, несмотря на жертвы, и мы уверены в победе.

Израильский министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху:

Больше никаких мнимых «мирных» соглашений о капитуляции, никакой пощады этим сынам смерти. Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира. Смерть Хании сделает мир немного лучше.

Ливанское движение «Хезболла»:

Гибель Хании придаст бойцам сопротивления на всех его фронтах еще больше упорства для продолжения борьбы и укрепит их решимость противостоять сионистскому врагу.

Мы осуждаем подлое убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Мы выражаем соболезнования палестинскому народу, который принес в жертву сотни тысяч мучеников, таких как Хания, чтобы они могли жить в мире на своей родине, в своем государстве. <…> В очередной раз выяснилось, что правительство [израильского премьера Биньямина] Нетаньяху не намерено добиваться мира.

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани:

Мученическая смерть Хании в Тегеране укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением.

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми (в соцсети X):

Право фронта сопротивления — как можно скорее выяснить масштабы этого преступления и наказать его исполнителей.

Замгенсека радикальной палестинской группировки «Исламский джихад»* Мухаммед аль-Хинди:

Это убийство направлено не только против палестинского сопротивления и ХАМАС, в частности, но и против Ирана. Израиль находится на грани краха, и его действия отражают замешательство и неспособность достичь какой-либо его цели. Израиль сталкивается с таким сопротивлением впервые в своей истории.

Один из лидеров йеменских хуситов Мухаммед Али аль-Хуси (в соцсети X):

Нападение на Исмаила Ханию — это чудовищное террористическое преступление и вопиющее нарушение законов и идеальных ценностей.

Экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи:

Оккупационный и террористический сионистский режим [имеется в виду Израиль] заплатит высокую цену.

Малайзия безоговорочно осуждает все акты насилия, включая преднамеренные убийства, и призывает все миролюбивые страны присоединиться к осуждению таких актов.

* Организация под названием «Исламский джихад» признана в России террористической и запрещена