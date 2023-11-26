В оппозиции Германии предупредили, что основные подразделения Бундесвера (ВС ФРГ) смогут продержаться в бою не более двух дней. С такой оценкой выступил зампредседателя фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль.

«Основные воинские части могут продержаться в бою не более двух дней. И это в целом катастрофический вывод», — заявил Вадефуль немецкому агентству dpa.

По его мнению, поставки вооружений Украине стали верным и целесообразным решением, однако в германских ВС тем временем возник серьезный дефицит.

Депутат раскритиковал слишком, по его оценке, незначительный прогресс в деле превращения Бундесвера в обороноспособные ВС.

«[Процесс] застопорился на начальном этапе, и, конечно же, теперь ответственность за это несет и [министр обороны ФРГ] Борис Писториус. Я вижу громкие заявления, но мало реальных действий, которые способствуют повышению боеспособности, заявленной самим министром обороны», — сказал Вадефуль.

По его словам, переломный момент для Бундесвера пока так и не произошел. Вадефуль употребил слово «Zeitenwende» («смена эпох»), которое канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал после начала российской военной операции на Украине, когда заявил, что «24 февраля 2022 года знаменует собой поворотный момент в истории нашего континента».

Вадефуль подчеркнул, что отсутствие компенсаций для ВС ФРГ вооружений, переданных Украине, «неприемлемо».

«Нам нужно во много раз больше того, что у нас было», — считает депутат.

Вместе с тем он высказался за оказание Украине военной помощи, заявив, что эта страна сейчас «ведет европейскую борьбу за свободу».

Вадефуль также выразил сомнения по поводу того, сможет ли Германия через два года предоставить НАТО полностью укомплектованную дивизию, как обещала.