Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не удивилась решению министерства внутренних дел России объявить ее в розыск. Политик назвала такие действия «тактикой запугивания», передает ERR.

13 февраля МВД России объявило в розыск сразу нескольких руководителей стран Прибалтики, среди которых в том числе была и премьер-министра Эстонии Кая Каллас. В базе МВД указано, что она разыскивается по статье УК, но по какой именно — не уточняется.

Во время брифинга Каллас, комментируя решение России, заявила, что оно не заставит ее замолчать, и Эстония продолжит поддерживать Украину, а также выступать за усиление европейской обороны.

Кроме того, премьер Эстонии рассказала, что это не первый подобный случай в ее семье.

«На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии через правоохранительные органы. Однажды КГБ также выдал ордер на арест моей семьи. Я всегда говорила, что криминальный инструментарий российского режима не изменился», — сказала Каллас.

Она добавила, что Таллин будет продолжать борьбу с российской пропагандой.

Помимо Каллас в базу розыска МВД также попали госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, министры финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилс Ашераденс, Инесе Либиню-Эгнере и Армандс Краузе, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис. Все они разыскиваются по некой уголовной статье.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила в своем телеграм-канале, что Кая Каллас и Таймар Петеркоп оказались в розыске за уничтожение памятников советским воинам. Захарова добавила, что «это только начало».

В сентябре 2023 года Следственный комитет России заочно привлек в качестве обвиняемых по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам более 170 иностранных граждан, в том числе из Латвии, Литвы, Польши, Украины и Эстонии. Расследуется 16 уголовных дел по 143 фактам осквернения, уничтожения или повреждения воинских захоронений и памятников советским воинам.