МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Первой об этом написала «Медиазона»* со ссылкой на базу данных министерства, позже об этом сообщило агентство ТАСС.
Россия впервые объявила в розыск действующего лидера другого государства, отмечает «Медиазона»*. Уголовная статья, по которой разыскивается Каллас, не указана. Издание обнаружило, что в розыск также объявлены десятки других европейских чиновников, и предположило, что это связано со сносном советских памятников.
По данным «Медиазоны»*, в розыск, помимо Каллас, объявлены:
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- госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп,
- 59 депутатов Сейма Латвии (в том числе нынешние министр сельского хозяйства страны Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере),
- 15 муниципальных депутатов из Риги,
- бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева,
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- мэр Клайпеды Арвидас Вайткус,
- 16 депутатов городского совета Клайпеды,
- министр культуры Литвы Симонас Кайрис,
- 6 депутатов горсовета Вильнюса,
- мэр города Валбжих (Польша) Роман Шелемей,
- замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда,
- мэр Луцка (Украина) Игорь Полищук,
- мэр Ровно (Украина) Александр Третьяк,
- депутаты городских советов Луцка и Ровно.
В мае 2022 года сейм Латвии принял закон о приостановке двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Документ, таким образом, разрешил снести памятник советским воинам в Риге. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уничтожении воинских захоронений (ст. 243.4 УК).
В ноябре 2022 года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников в стране. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и дать правовую оценку причастным к этому.
* признана Минюстом России иноагентом