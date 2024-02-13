МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Первой об этом написала «Медиазона»* со ссылкой на базу данных министерства, позже об этом сообщило агентство ТАСС.

Россия впервые объявила в розыск действующего лидера другого государства, отмечает «Медиазона»*. Уголовная статья, по которой разыскивается Каллас, не указана. Издание обнаружило, что в розыск также объявлены десятки других европейских чиновников, и предположило, что это связано со сносном советских памятников.

По данным «Медиазоны»*, в розыск, помимо Каллас, объявлены:

госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, 59 депутатов Сейма Латвии (в том числе нынешние министр сельского хозяйства страны Армандс Краузе, министр финансов Арвил Ашераденс и министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере), 15 муниципальных депутатов из Риги, бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева,



мэр Клайпеды Арвидас Вайткус,

16 депутатов городского совета Клайпеды,

министр культуры Литвы Симонас Кайрис,

6 депутатов горсовета Вильнюса,

мэр города Валбжих (Польша) Роман Шелемей,

замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда,

мэр Луцка (Украина) Игорь Полищук,

мэр Ровно (Украина) Александр Третьяк,

депутаты городских советов Луцка и Ровно.

В мае 2022 года сейм Латвии принял закон о приостановке двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Документ, таким образом, разрешил снести памятник советским воинам в Риге. После этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело об уничтожении воинских захоронений (ст. 243.4 УК).

В ноябре 2022 года рабочая группа по советским памятникам при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 советских памятников в стране. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса и дать правовую оценку причастным к этому.

* признана Минюстом России иноагентом