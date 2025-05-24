Правоохранители задержали трех жителей Балашихи 2001—2003 годов рождения — парня и двух девушек — из-за видео, на котором они совершают «провокационные действия с использованием православной символики, а также пропагандируют аморальный образ жизни». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Собранные материалы будут направлены следователям, добавила она. Что именно инкриминируется молодым людям, не уточняется.

Ранее глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина и блогер Владислав Поздняков высказались о видео, на котором молодой человек прикладывает крест к гениталиям, а происходящее комментируют две девушки. Одна из них подносит ему икону и на этом ролик обрывается. Поздняков призвал найти «любую информацию об этой мрази».

«Уже обратили внимание на этих блогеров, которые в ужасной форме оскорбляют чувства верующих, надругавшись над крестом. Направили материалы в правоохранительные органы. Якобы из Подольска/Балашихи. Также в ресурсах блогерши невероятное количество материалов с пропагандой запрещенных веществ», — сообщила Мизулина.

Позднее она добавила, что у девушки, которая опубликовала видео, в телеграм-канале представлен «весь букет: пропаганда употребления наркотических веществ (куча кружков с кадрами употребления), распространение порнографии, оскорбление чувств верующих», добавив, что ждет реакции от полиции.

Кроме того, Мизулина опубликовала еще один пост — с извинениями от «ручных блогеров наркошопов».

«За всеми этими блогерами (есть и другие, скоро покажу) стоят магазины по продаже запрещенных веществ в сети. Именно они “выращивают” треш-блогеров для последующей рекламы наркомагазинов, снабжают их препаратами и деньгами. Целевая аудитория этого шлака — дети», — сообщила глава ЛБИ.

Она добавила, что ждет «оперативную реакцию от МВД и СК в связи с пропагандой наркотиков, распространением порнографии и оскорблением чувств верующих».

В скриншотах пользователей, которые опубликовала глава ЛБИ, говорилось, что автор видео пропагандирует употребление наркотиков, а также завела приватный канал, в котором «продает порнографические материалы (на дозу)».

Автор ролика по имени сначала записала видео, в котором «поблагодарила» Мизулину и Позднякова за «о***й пиар»: «У меня теперь еще больше бабок».

Позднее она опубликовала ролик с извинениями перед Мизулиной и Поздняковым: «Вы очень хорошие, у вас хорошая работа. Каюсь перед вами, такого больше не повторится. Простите меня, пожалуйста».

Однако в еще одном ролике девушка пошутила, что «уже пятый час никто не приезжает» к ней.

«Пью матчу. Завтра поедем в СИЗО, отсидим пару суток», — сообщила она.

В июле 2024 года Госдума приняла закон о запрете треш-стримов, предусматривающий штрафы до 1 млн рублей для организаторов и участников таких трансляций. Кроме того, треш-стримы стали считаться отягчающим обстоятельством при совершении таких преступлений, как убийство, побои, истязание, умышленное причинение вреда здоровью, угроза убийством, похищение.