МИД Казахстана отказал в продлении аккредитации 16 сотрудникам редакции «Радио Азаттык» (местный филиал «Радио Свобода»*), сославшись нормы законодательства. Всего в редакции, по данным RTVİ, около 50 человек, из них больше половины — технический и административный персонал.

Основанием для отказа стали «факты систематического нарушения представительством законодательства Республики Казахстан, а именно пункта 4 статьи 30 Закона “О масс-медиа”», говорится в сообщении министерства. В правовой норме, на которую ссылается ведомство, говорится, что в Казахстане «запрещается занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных средств массовой информации и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации».

Издание посчитало это решение незаконным и обратилось в суд. В поданном редакцией иске утверждается, что заявки на аккредитацию были направлены в казахский МИД заранее — 13 и 14 февраля 2025 года, за два месяца до истечения сроков действующих аккредитаций.

Министерство получило документы, но в установленный срок не уведомило о принятом решении, как того требуют правила. Однако 16 апреля, утверждается в иске, МИД Казахстана, сообщил о продлении срока рассмотрения заявок ещё на два месяца — без конкретного обоснования, с общей формулировкой. Все это время дополнительных документов также не запрашивалось, следует из иска.

По мнению истцов, продление сроков носило формальный и необоснованный характер и стало основой для последующего отказа — а пункт закона, на который ссылается МИД, был применён неправомерно.

Это второй за последние два года конфликт издания с органами власти Казахстана. В январе 2024 года МИД республики официально уведомил о решении не аккредитовывать 36 сотрудников редакции. В ответ СМИ обратилось в административный суд. На первом заседании министерство отказалось от примирительной процедуры, но позже стороны достигли мирового соглашения — причем на условиях конфиденциальности, и его суть не разглашалась. С весны 2024 года МИД возобновил выдачу аккредитаций журналистам издания.

Еще одной проблемой для казахской редакции «Радио Свобода» стало сокращение ее финансирования. В мае сотрудники получили от руководства письмо о том, что с июня их переводят на сокращенный рабочий день. Причиной было названо решение президента США Дональда Трампа сократить финансирование проектов USAGM (Агентство США по глобальным медиа).

Однако вскоре стало известно, что финансирование медиа в Центральной Азии возьмет на себя Евросоюз, готовый выделить на эти цели до €5,5 млн. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас назвала это «краткосрочным экстренным финансированием», которое не сможет «покрыть весь дефицит финансирования по всему миру», но позволит вещателю «продолжать работу в тех странах, которые сильно зависят от новостей, поступающих извне».

ЕС последовательно расширяет свое медийное влияние на Центральную Азию. В декабре прошлого года в Астане торжественно открылось региональное представительство Euronews**. Кроме того, в Совместной декларации по итогам первого саммита «Европейский Союз — Центральная Азия», состоявшегося в апреле в Самарканде при участии всех глав государств Центральной Азии и руководства ЕС, стороны «договорились активизировать взаимодействие в борьбе с дезинформацией и манипуляцией информацией, в том числе посредством деятельности по наращиванию потенциала».

* Признана в России нежелательной организацией

** 21 марта 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалам и сайтам Euronews и «Евроновости» на территории России

Илья Никитин