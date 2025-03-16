Радиостанции «Голос Америки»* и «Радио Свобода»** прекратили работу в США из-за указа президента страны Дональда Трампа о приостановке финансирования их головного Агентства по глобальным медиа (USAGM) на фоне сокращений в правительстве.

В феврале 2025 года закрыть обе этих радиостанции призывал советник Трампа и куратор Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск, утверждая, что их больше никто не слушает. Он назвал сотрудников «сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой» и «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков».

«Голос Америки»* появился в 1942 году для борьбы с пропагандой нацистской Германии. «Радио Свобода»** работает в коммунистических странах Восточной Европы с 1950 года, а с 1953 года начало вещание в СССР.

Директор «Голоса Америки»* Майкл Абрамовиц отметил в соцсетях, что это радио проработало 83 года и приобрело статус легендарного. Он заявил, что «глубоко опечален» случившимся, а более 1,3 тысячи журналистов, продюсеров и других сотрудников станции получили уведомление об отправке в отпуск.

В связи с указом Трампа USAGM перестало финансировать и еще одну радиостанцию — «Радио Свободная Азия», которое вещало в Китае, Северной Корее, Мьянме, Камбодже и других странах региона. Президент США ранее объявил, что в федеральном правительстве будут проведены масштабные сокращения. Он также назначил руководителем USAGM консервативного активиста Бренда Базелла, но его не утвердил Сенат.

По решению Конгресса USAGM является независимым. В 2020 году был принят закон, призванный ограничить власть назначаемого президентом главы агентства. На сайте USAGM указано, что его основная задача — «информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии». Бюджет агентства — около $270 млн. Издания, которыми управляет USAGM, вещают на 49 языках.

Аналогичным образом произошло с бывшей телеведущей и экс-участницей выборов в Сенат от Аризоны Карой Лейк, которую Трамп выдвинул на пост главы «Голоса Америки». Она ранее заявляла, что USAGM является «гигантской обузой для американских налогоплательщиков» и его «невозможно спасти», поэтому надо сократить штат агентства до минимума.

Сейчас Лейк остается в статусе спецсоветника президента США по USAGM. Несколько дней назад, 13 марта, она написала в соцсети X, что агентство в целях экономии расторгает контракты с Associated Press, Reuters и Agence France-Presse.

Помимо USAGM, Трамп распорядился «ликвидировать в максимальной степени неуставные компоненты и функции» следующих агентств:

Федеральная служба посредничества и примирения,

Международный научный центр имени Вудро Вильсона*** при Смитсоновском институте,

Институт музейных и библиотечных услуг,

Межведомственный совет США по проблемам бездомных,

Фонд финансовых институтов развития,

Агентство по развитию бизнеса меньшинств.

В конце января власти США на 90 дней приостановили практически все программы иностранной помощи, которыми занималось Агентство по международному развитию (USAID). Штаб-квартира агентства в Вашингтоне закрылась, а его сайт и аккаунт прекратили работу.

7 февраля информагентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что американское правительство планирует сократить штат USAID с более чем 10 тыс. сотрудников до 294. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что решение связано с отказом организации предоставлять информацию о расходовании бюджетных средств. Трамп заявил, что в ней процветает масштабная коррупция.

Илон Маск обвинил USAID в спонсировании исследований коронавируса и биологического оружия, а конгрессмен-республиканец от Пенсильвании Скотт Перри — в финансовой поддержке международных террористических организаций.

* Внесен(о) Минюстом России в реестр иностранных агентов

** Внесен(о) Минюстом России в реестр иностранных агентов, его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признано нежелательной организацией в России

*** Признан нежелательной организацией в России