Американский предприниматель и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск обвинил агентство по международному развитию (USAID) в финансировании исследований COVID-19, «которые убили миллионы людей».

«Знали ли вы, что USAID, используя доллары из ваших налогов, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которые убили миллионы людей?» — написал он в соцсети X (ранее — Twitter).

В своем сообщении Маск сослался на публикацию другого пользователя соцсети, утверждающего, что агентство вложило $53 млн в поддержку организации EcoHealth Alliance, которая позднее использовала деньги американских налогоплательщиков на исследования коронавируса в лаборатории в китайском городе Ухань.

В процитированной миллиардером публикации также приводятся слова бывшего директора ЦРУ Джона Гиллигана о том, что USAID было «инфильтрировано агентами ЦРУ сверху донизу» в рамках работы спецслужбы по внедрению своих сотрудников во все сферы деятельности за рубежом — от волонтерских, до религиозных.

В других публикациях Маск также назвал USAID «змеиным гнездом леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку».

«USAID — это криминальная организация. Ей настало время умереть», — написал он.

В ходе своего выступления 2 февраля, президент США Дональд Трамп заявил о масштабных планах по кадровым перестановкам в агентстве и также обвинил руководство USAID в радикализме, сообщает The Hill.

«USAID руководит группа чокнутых радикалов, и мы выгоняем их вон», — сказал американский лидер.

По данным CNN, двое высокопоставленных чиновников USAID были отправлены в неоплачиваемый отпуск после отказа сотрудникам DOGE в предоставлении доступа ко внутренней инфраструктуре агентства. Как отметили собеседники телеканала, речь шла о системах безопасности и информации под грифом «секретно». Позднее официальный аккаунт USAID в соцсети X был удален, а сайт агентства перестал открываться.

«Сообщения о том, что лица без требуемого уровня допуска могли получить доступ к засекреченным данным, а также к личной информации американских граждан — невероятно серьезны и беспрецедентны. Мы требуем немедленных ответов, касающихся любых последствий для нашей национальной безопасности и соберем группу из двухпартийных сенаторов, чтобы обсудить это», — приводит слова сенатора от Демократической партии Джин Шахин издание Politico.

В конце января сообщалось, что госсекретарь США Марк Рубио по указанию Трампа распорядился о приостановке финансирования большей части американских программ по оказанию помощи другим странам на 90 дней. Речь идет о проектах на миллиарды долларов, целью которых была заявлена поддержка в сферах здравоохранения, образования, развития, профессиональной подготовки, борьбы с коррупцией, содействия безопасности и т.д.

По данным Reuters, заморозка помощи не коснулась программ по поддержке Израиля и Египта, в то время как сотрудники, работавшие на украинском направлении, получили указание приостановить свою деятельность.