Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить на три месяца финансирование большинства существующих программ помощи другим странам. Об этом сообщают Politico, NBC News и другие американские СМИ со ссылкой на документ. Предположительно заморозка касается и военной помощи Украине.

Распоряжение Рубио, направленное во все консульские и дипломатические учреждения, последовало за указом президента США Дональда Трампа о 90-дневной паузе в оказании иностранной помощи для проверки ее эффективности и соответствия внешней политике государства.

Согласно распоряжению Рубио, министерства, агентства и организации США не должны предоставлять помощь, финансируемую Госдепартаментом и агентством по международному развитию (USAID) либо через них, без разрешения госсекретаря или уполномоченного им лица.

Приказ Рубио грозит остановить многие финансируемые США проекты стоимостью в миллиарды долларов, направленные на поддержку здравоохранения, образования, развития, профессиональной подготовки, борьбы с коррупцией, содействия безопасности и т. д., пишет Associated Press (AP).

Документ не распространяется на программы экстренной продовольственной помощи, а также на финансирование военной поддержки Израиля и Египта. Другие страны в распоряжении Рубио не упоминаются, отмечает Reuters.

Источник агентства в USAID сообщил, что сотрудникам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить работу. Среди замороженных проектов — поддержка школ и помощь в области здравоохранения, например, экстренная помощь матерям и вакцинация детей, сказал сотрудник ведомства.

По всем направлениям решения о продолжении, изменении или прекращении программ будут приниматься после проверки в течение следующих 85 дней. Распоряжение Рубио «по-видимому, касается» и финансирования военной помощи Украине, пишет Politico. Действующий сотрудник Госдепартамента и двое бывших представителей администрации США заявили изданию, что пауза в предоставлении помощи затронет Украину, Иорданию и Тайвань.

Документ «шокировал» сотрудников Госдепа, пишет Politico. При этом отмечается, что распоряжение Рубио «оставляет простор для толкования». В частности документ позволяет «законные расходы, понесенные до даты принятия настоящего руководства», «в соответствии с существующими решениями».

США приостановили программу по приему украинцев

Решение новой администрации США уже затронуло программу, позволяющую украинцам временно проживать в стране. Как пишет The New York Times (NYT), Министерство внутренней безопасности США поручило Службе гражданства и иммиграции немедленно прекратить принятие «окончательных решений» по заявкам. Газета называет масштаб приостановленных программ «огромным».

В их число входит инициатива Uniting for Ukraine, которая позволяла украинским иммигрантам временно въезжать в США при наличии у них спонсоров на территории страны. В рамках этой программы в США въехало более 150 тысяч украинцев.

Также приостановлена программа, по которой в США въехали более 500 тыс. иммигрантов из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа, у которых были спонсоры в Соединенных Штатах. Распоряжение министерства внутренней безопасности также коснулось программы, позволяющей некоторым семьям воссоединиться в США, и инициативы для несовершеннолетних граждан из стран Центральной Америки, у которых есть родственники в США.

Трамп считает, что многие из поставленных на паузу программ изначально не соответствовали законодательству, говорят чиновники новой американской администрации.

Демократы из Палаты представителей призвали госсекретаря США отменить заморозку программ помощи другим странам, заявив, что она подвергает риску жизни людей, а также «подрывает американское лидерство и авторитет во всем мире».

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о приостановке программ помощи другим государствам на 90 дней. Согласно документу, «индустрия иностранной помощи и бюрократия не соответствуют американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям», а также «служат дестабилизации мира во всем мире путем продвижения в зарубежных странах идей, которые прямо противоположны гармоничным и стабильным отношениям внутри стран и между ними».